Гърция става стратегически доставчик на галий за Европа

Това е многофункционален метал с широк спектър на приложение

Гърция може да се превърне в ключов играч в осигуряването на нуждите на Европа от редкия метал галий, съобщава германският финансов вестник Handelsblatt.

„Гръцката компания Metlen Energy & Metals SA инвестира 295,5 милиона евро [340,6 милиона долара] в първата производствена линия за галий в Европейския съюз (ЕС). Според компанията производството трябва да започне през 2027 г., като целта е до 2028 г. да се замести изцяло вносът на галий в Европа“, пише вестникът.

Той подробно описва следващите стъпки на Metlen, като цитира изявления, направени наскоро от Евангелос Митилинеос, главен изпълнителен директор и основен акционер на компанията. Цитирайки Митилинеос, Handelsblatt пише:

„По този начин ние повишаваме самодостатъчността на Европа по отношение на критичните суровини и укрепваме стратегическата позиция на Гърция на световния пазар.“

Галият е включен в списъците на критичните минерали на САЩ и ЕС

Галият е включен в списъците на критичните минерали на САЩ и ЕС поради геоложката си редкост. Китай наскоро обяви ограничения върху износа на продукти от галий и германий, позовавайки се на причини, свързани с националната сигурност. ЕС призова спешно компаниите за алуминий и цинк да проучат производството на ключови метали за полупроводници.

Галиевият арсенид има структура, подобна на силиция, и е полезен заместител на силиция в електрониката. Той се използва широко в полупроводници за високоскоростни и високочестотни устройства като смартфони, сателитни комуникации и радарни системи. Той се среща предимно като вторичен елемент в бокситовата руда, като производството му е основно страничен продукт от рафинирането на алуминий.

Това е многофункционален метал с широк спектър на приложение в различни индустрии благодарение на уникалните си свойства, включително ниска точка на топене, нетоксичност и способност да образува сплави.

Според официални данни, ЕС внася 71% от галия и 45% от германия от Китай, но извън Китай има само няколко компании, способни да произвеждат металите с висока чистота, необходими за производството на чипове, слънчеви фотоволтаични клетки и оптични влакна.