ЕС създава специално звено за придобиване на критични минерали

"САЩ често ги купуват под носа ни“

Европейският съюз планира да създаде централен орган за координиране на купуването и складирането на критично важни минерали, за да предотврати изкупуването им от САЩ „под носа ни“. Това заяви еврокомисарят по индустриалната стратегия Стефан Сежурне пред „Файненшъл таймс“.

Сежурне, който е и изпълнителен заместник-председател на ЕК, заяви пред финансовото издание, че ЕС понася щетите от спора между САЩ и Китай относно достъпа до редкоземни минерали, които са ключови за отбраната и чистите технологии.

Китай наложи контрол върху износа на 17 редкоземни метали през април, след като САЩ забраниха продажбата за страната на определени авангардни технологии. В резултат на това няколко европейски компании бяха принудени да затворят производствени линии и да съкратят служители. Миналият месец Пекин отложи с една година налагането на още по-мащабни ограничения след временно търговско примирие с Вашингтон.

Европейската комисия обяви през октомври, че спешно ще изготви план за диверсифициране на запасите от критични минерали, включително редкоземни метали, както и по-разпространени метали като литий и мед, за да се опита да намали зависимост от Китай, припомня БТА.

Китай контролира голяма част от пазара на критични минерали и разполага с 88% от преработващите мощности за редкоземни метали. Той произвежда също и над 75% от рафинирания германий и галий и около 70% от рафинирания литий, според данни на ЕС.

Брюксел цели да създаде „център“ за критични минерали със специално финансиране „за закупуване, координация на европейските покупки, заделяне на запаси и също така насърчаване на компаниите да залагат на по-голяма икономическа сигурност във веригите си за доставки“.

Той каза, че Европа е „закъсняла“ със създаването на подобни инструменти в сравнение със САЩ, които са инвестирали в местни минни компании и са сключили договори за доставки с правителства.

„Американците имат търговско ведомство, което купува запаси от критични материали преди нас навсякъде по света. Често ги купуват под носа ни“, каза Сежурне.

Планът на Сежурне, който първо трябва да бъде одобрен от 27-те комисари на ЕС и може да бъде променен, трябва да включва и бързо подписване на партньорски споразумения със страни като Бразилия и Република Южна Африка за осигуряване на доставки. Еврокомисарят ще пътува до двете страни през идните седмици.

Според него, ЕС трябва да обмисли въвеждането на минимални изкупни цени, за да гарантира, че европейските компании ще имат достъп до вътрешни запаси.

По думите му, минните компании и преработвателите се колебаят да инвестират в производство в ЕС, защото се страхуват, че клиентите все пак ще предпочетат да купуват по-евтини доставки от Китай въпреки риска Пекин да ги прекъсне. Освен това, компаниите често поддържат запаси само за няколко седмици.

"Комисията вероятно ще направи препоръки за приоритизиране на складирането и диверсификацията на доставките", каза той.

ЕС постави цели за вътрешно производство на критични минерали през 2023 г, но дългите и бюрократични процедури по разрешителните, както и общественото противопоставяне за разработването на нови мини, често по екологични причини, забавят стартирането на нови проекти.