Швейцарската икономика се сви заради митата на Тръмп

Икономиката на Швейцария отбелязва рязък спад през третото тримесечие, след като износът беше засегнат от високите мита на САЩ, които бяха преразгледани в рамките на ново споразумение в края на миналата седмица. Брутният вътрешен продукт на страната се понижи с 0,5% между юли и септември спрямо предходното тримесечие, съобщи Държавният секретариат по икономическите въпроси (SECO), цитиран от Bloomberg.

Понижението е по-сериозно от очаквания спад от 0,1% според анкета на агенцията сред анализатори. През второто тримесечие БВП на Швейцария отчете ръст от 0,1 процента.

Това е първото свиване на БВП на Швейцария на тази база след спада през второто тримесечие на 2023 г., отбелязва БТА.

Американският президент Доналд Тръмп наложи през август мита от 39% върху швейцарските стоки. Те бяха намалени със споразумението, постигнато миналия петък.

Мелани Дебоно, анализатор в Pantheon Macroeconomics, отбеляза, че швейцарската икономика „се е представила много по-слабо“ в сравнение с еврозоната, която е регистрирала ръст от 0,2% през периода.

Според статистическата служба спадът в БВП се дължи главно на „рязък спад“ в химическата и фармацевтичната промишленост, който е оказал влияние върху цялата индустрия. Секторът на услугите е продължил да расте, но с темп „под средния“.