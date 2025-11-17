Еврокомисията прогнозира забавяне на икономическия ръст в България

Растежът на заплатите ще се забави

Държавният дълг ще надмине 30% от БВП

Европейската комисия прогнозира забавяне на икономическия растеж в България до 2,7 процента през 2026 и 2,1 процента през 2027 година. За настоящата 2025-а се предвижда ръст на Брутния вътрешен продукт (БВП) от 3%, докато през 2024-а той беше 3,4%.

В пролетната прогноза на институцията за тази година беше заложено повишение от 2 на сто, но сега, в есенната, тя е повишена с един процентен пункт.

Инвестициите се ускориха през първата половина на 2025 г., стимулирани от увеличеното усвояване на средства по Механизма за възстановяване и устойчивост. Очаквате се обаче потреблението и инвестициите да се понижат през втората половина на 2025 г. заради по-слабия принос на публичния сектор, в резултат на по-ниски от планираните държавни приходи, посочва Еврокомисията.

През 2026 и 2027 г. растежът на частното потребление се очаква да се успокоява в съответствие със забавянето на растежа на заплатите и социалните трансфери.

Износът се сви в началото на 2025 г., отчасти поради ремонтни дейности при двама големи износители, но се очаква растежът да се възобнови през втората половина на годината и да продължи през целия прогнозен период. Очаква се и вносът да нараства, движен от увеличаващо се вътрешно търсене и разходи за отбрана, които ще повишат вноса заради планираните големи покупки на отбранително оборудване.

Номиналните и реалните заплати нараснаха значително в повечето сектори през 2024 г. и първата половина на 2025 г., коригирайки високата инфлация през 2022–23 г.

Прогнозира се растежът на заплатите да се забави, тъй като инфлационният натиск намалява, а частният сектор се стреми да запази конкурентоспособността си, докато увеличенията на заплатите в публичния сектор са ограничени от фискални ограничения, според анализа на Еврокомисията.

Оценката на ЕК показва, че инфлацията в България е била 2,6 на сто през 2024 година. Тази година тя ще достигне 3,5%. За следващата година ЕК очаква потребителските цени да нараснат с 2,9 на сто, а през 2027 г. - до 3,7%.

По отношение на пазара на труда в България ЕК посочва, че той остава стабилен. При ниво на безработицата от 4,2 на сто през 2024 година ЕК очаква показателят да се понижи до 3,5 на сто през 2025 г., след което да се повиши леко през 2026 г. и 2027 г., достигайки съответно до 3,7 и 3,8 на сто.

Съотношението държавен дълг към БВП се прогнозира да се увеличи от 23,8 на сто през 2024 г. до 28,5 на сто през 2025 г., като за 2026 г. и 2027 г. ЕК очаква да достигне съответно до 30,6 и 32,6 на сто.