Жалби срещу банки за евромонети

Граждани подават сигнали до омбудсмана Велислава Делчева срещу търговски банки за начина, по който продават стартовите комплекти с евромонети. Хората се жалват, че липсва публично достъпна информация за условията на продажба; че се предлагат комплекти само на клиенти на банката; че транзакциите се извършват единствено безкасово и че не се позволява покупка чрез упълномощено лице, което е затруднение особено за възрастни и трудноподвижни хора. Това съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Омбудсманът Велислава Делчева сезира БНБ (Българската народна банка) за изброените проблеми. Тя е изпратила писмо до подуправителя на БНБ Радослав Миленков. В него се посочва, че подзаконовият нормативен акт от Наредба №46 на БНБ позволява заплащането да става безкасово и в брой и гарантира, че продажбата се осъществява без ограничение само за клиенти на съответната банка. Омбудсманът предлага надзорната институция да предостави становище за готовността на банките да осигурят равен достъп до стартовите комплекти и да предприеме действия за правилното прилагане на процедурата.