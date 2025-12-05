Премиерът Желязков: Няма данни за спекула с цените заради въвеждането на еврото

„Няма данни за съгласуваност и спекулативно повишаване на цените във връзка с въвеждането на еврото. Това ясно показва секторния анализ на ценовата политика на търговските вериги през юни, юли и август."

Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на общественото обсъждане на междинния секторен анализ за състоянието на конкуренцията в модерната търговия на дребно със селскостопански и бързооборотни хранителни продукти, организирано от Комисията за защита на конкуренцията.

"Постигнатото е резултат от предварителния контрол на държавата и от партньорското отношение на търговските вериги, за което специално искам да благодаря“, каза той.

Росен Желязков акцентира, че контролът остава ключов инструмент за защита на потребителите. „Този контрол ще продължи от страна на изпълнителната власт и на КЗК с правомощия да се самосезира. Целта на анализа, на последващия диалог и на всички предложения, които трябва да оптимизират нормативните и административни процеси, е една – прозрачност и предвидимост“, допълни Желязков.

На базата на обществените консултации трябва ясно да бъдат формулирани нормативните и административни промени, които да подпомогнат възстановяването и запазването на традиционните български отрасли, като основната цел е защита на потребителите, каза още премиерът.



