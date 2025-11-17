Цената на руския петрол се срина преди санкциите на САЩ да влязат в сила

Предлагат го с отстъпка от над 23 долара за барел

Цената на руския суров петрол Urals се срина до най-ниското си ниво от две години и половина в края на миналата седмица, достигайки 36,61 долара за барел в пристанището на Новоросийск, съобщава Bloomberg, позовавайки се на данни на Argus. Подобна е тенденцията и в Балтийско море.

Това се случи броени дни преди влизането в сила на американските санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл". Крайният срок за прекратяване на отношенията с двете руски компании и техните задгранични дружества е 21 ноември.

Според анализа на Bloomberg, сривът показва, че купувачите са изключително предпазливи, опасявайки се от вторични санкции от страна на САЩ. Някои рафинерии в Китай, Индия и Турция вече спират покупките и търсят алтернативни източници на доставки.

Руският петрол започна да се търгува със значителни отстъпки през последните дни, преди крайния срок за влизане в сила на новите санкции срещу двата основни производителя. Отстъпката за Urals в сравнение с цената на сорта Brent достигна 23,51 долара за барел, което е рекордно високо ниво от март 2023 г. Преди американските санкции руският петрол се продаваше с 12-13 долара по-евтино от Brent. Оттогава обаче отстъпката почти се е удвоила и се приближава до рекорда от 40 долара за барел, поставен в началото на 2023 г.

Продажбите на петрол Urals представляват около една четвърт от приходите в държавния бюджет на Русия, отбелязва статията.

„Цените на суровия петрол Brent продължават да се колебаят в диапазона от 60 до 70 долара за барел, като фокусът на пазара се измества към това как ще се развива руският износ на петрол през следващите месеци“, пише в бележка анализаторът на UBS Джовани Стауново.