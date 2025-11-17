Левовете в обращение намаляха с над 15% за година

Общата им стойност е над 25 милиарда лева

В края на октомври в обращение в България са били 508 983 326 броя банкноти в лева, показва статистиката на Българската народна банка (БНБ), публикувана на страницата й в интернет. На годишна база те намаляват с 15,18 процента (600 062 295 броя).

Най-много банкноти в обращение продължават да бъдат тези с номинал 50 лева - 202 740 954 броя, следвани от банкнотите от 100 лева - 126 247 654 броя и тези с номинал 20 лева - 78 681 824 броя.

Стойността на банкнотите в обращение в лева е била 25 186 424 030 лева в края на октомври. Спрямо октомври 2024 г. намалението е с 15,24 на сто (29 714 386 115 лева).

В края на 1999 г. в обращение са били 160 559 571 банкноти, показва статистиката на БНБ. Тогава банкнотата с най-голям номинал е била тази от 50 лева и от нея в обращение са били 20 074 488 броя. Тогава най-много са били разпространени банкнотите с номинал 1 лев - 37 223 418 броя.

Банкноти от 1 лев не са в обращение от 1 януари 2016 г., но продължават да се обменят в касите на БНБ. Банкнотите от 2 лева са извадени от обращение от 1 януари 2021 г. и също продължават да се обменят на касите на централната банка. Банкнотата с номинал 100 лева е в обращение от 8 декември 2003 г.