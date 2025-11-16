Работим като в африканска държава

Трудим се с 9 часа на седмица повече от германците

Най-зле са в Бутан

Българите работят повече, отколкото жителите на страните от Западна Европа, но за сметка на това получават по-ниски заплати, показват данни на World Population Review и на Евростат. Работното време в България е точно, колкото в африканска държава.

В България средната продължителност на работната седмица е 38,2 часа. Точно толкова работят и хората в Южен Судан в Африка. Любопитно е, че продължителността на работата в България и в Южен Судан съвпада с тази в Русия. Оказва се, че по отношение на времето, прекарвано в работа, приличаме повече на африканци и на жителите на Русия, а не на хората от еврозоната, към която се присъединяваме от 1 януари 2026 г.

Българите работят с близо 9 часа на седмица повече от германците, а заплатите ни са три-четири пъти по-ниски. В Германия средната продължителност на работната седмица е 29,6 часа. С толкова работа германците успяват да поддържат много по-висок стандарт на живот от нашия. Във Франция средната продължителност на работната седмица е 30,8 часа. Това е с над 7 часа по-малко от работното време на българите. В Испания работят средно по 31,6 часа на седмица. Във Великобритания работя средно по 31 часа на седмица.

Но в други държави с висок стандарт на живот работят още по-малко. В Нидерландия работят средно само 26,8 часа на седмица, в Норвегия работят 27,1 часа, а в Дания 28,8 часа. Така хората имат повече време за семейството си и по-лесно могат да съчетават работата с личните ангажименти.

Бутан се откроява като най-трудолюбивата държава в света - хората там работят средно 54,5 часа седмично. Бутан е държава с Южна Азия с население от около 800 хил. човека. В африканските държави Судан и Лесото също работят много - съответно 50,8 часа и 50,2 часа на седмица. На челни места по продължителна работа са и някои държави от Азия като Пакистан (47,5 часа), Индия (45,8 часа) и Китай (44,8 часа).