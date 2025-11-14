В големите търговски вериги е по-скъпо от малките магазини

Разликата стига до над 11 на сто

Лимоните са с по-високи цени при малките

В големите търговски вериги цените на повечето основни храни, наблюдавани от КНСБ, са по-високи, отколкото в малките търговски обекти, показват данни на синдикалната организация. Във връзка с влизането ни в еврозоната от КНСБ всеки месец следят движението на цените на 21 основни стоки от малка потребителска кошница - 20 храни и бензин.

Три от наблюдаваните храни се продават в баничарници и будки, а останалите - в малки и големи търговски обекти. От тези 17 основни храни, 10 са по-скъпи в големите вериги. Най-изгодна е покупката в малките търговски обекти на сирене. При тях средната цена е 18,50 лв. за кг и е с 11,5 на сто по-ниска, отколкото в големите търговски вериги.

Свински кренвирши от хладилна витрина също е по-добре да бъдат купувани от малки магазини. В тях цените са средно с 6,1 на сто по-ниски, отколкото в големите вериги. Яйцата в малките търговски обекти са средно с 6,3 на сто по-евтини, отколкото при големите търговци. Покупката на цяло охладено пиле от малко магазинче е средно с 5,6% по-изгодно, отколкото пазаруваните от голяма верига, показват данните на КНСБ. В малки магазини е по-изгодно да бъдат купувани и хляб, брашно, ориз и картофи. Няма пазарна логика в това в големите търговски вериги да е по-скъпо, коментира президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Има и някои стоки, които са по-евтини в големите търговски вериги. Сред тях за лимоните и краставиците.