Спират пенсии, ако не бъде подадена декларация

Всички хора, които получават българска пенсия и живеят в чужбина имат задължение да подават Декларация за продължаване получаването на пенсия от България (т. нар. „декларация живот“), обявиха от НОИ.

Хората, получаващи пенсията си на територията на България, които живеят в чужбина, следва да представят декларацията в периода от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година, като датата на заверката от официален орган трябва да е след 1 ноември на съответната година.

За получаване на пенсиите в държава от ЕС (без Германия) е необходимо пенсионерът да изпрати банков документ, в който са посочени данни за международен номер на личната платежна/банкова сметка - IBAN, името на човека като единствен титуляр на сметката; име и BIC на платежната институция/ банката.

Лицата, които получават пенсиите си в чужбина, следва да представят в НОИ заверена от официален орган Декларация за продължаване получаването на пенсия от България за всеки от периодите на плащане, освен при направен избор за ежемесечно изплащане на пенсията. Пенсията се изплаща за минало време до края на месеца, през който е заверена декларацията. При направен избор за ежемесечно изплащане на пенсията, декларацията се заверява и изпраща на всеки три месеца.

При превод на пенсията по лична сметка в платежна институция/банка, намираща се на територията на България, декларацията за продължаване получаването на пенсия се заверява веднъж годишно – през периода от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година и се изпраща до НОИ на адрес: бул. „Ал. Стамболийски“ № 62-64, п. к. 1303, град София.

За първото изплащане на пенсията, също е необходима такава декларация.

Декларацията за продължаване получаването на пенсия от България следва да бъде заверена с дата, подпис и печат в осигурителната /пенсионната/ служба на държавата по местоживеене или при друг официален орган - община, кметство, областна управа, нотариус, посолство или консулска служба. Лица, пребиваващи временно в България през периода, през който следва да заверят декларацията, може да се обърнат за нейната заверка към териториално поделение на НОИ.

Ако пенсионерът не изпрати попълнена и заверена декларация, изплащането на пенсията се спира. Спряната пенсия се възобновява след получаването на заверената декларация от датата на спирането.

За лица, притежаващи средство за електронна идентификация - квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ, подаването на декларацията може да бъде заявено по следните начини:

- Като електронна административна услуга през интернет страницата на НОИ;

- Чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ).

- Когато декларацията се подава през официалната електронна поща на НОИ – [email protected], същата следва да е подписана с КЕП.

Не се обработват декларации за продължаване получаването на пенсия от България, които:

- не са заверени по надлежния ред от официален орган;

- са изпратени по факс;

- са изпратени по електронната поща без да са подписани с КЕП.

В случай, че декларацията се изпраща по пощата, същата следва да е в оригинал.

Лицата, които получават българските си пенсии в Турция по реда на Споразумението между България и Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция (пенсиите им се изплащат чрез турския осигурителен институт – SGK), продължават да изпращат на българския компетентен орган „декларация живот“ два пъти годишно – през януари и юли на всяка календарна година.

Декларацията се попълва от лицето, заверява се от нотариус, консулска служба или официален орган на съответната държава, след което се подава в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията му - лично, чрез законен представител, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс лице, по един от следните начини – на място, чрез пощенски оператор или по електронен път посредством квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ или от НАП.