Плодове и зеленчуци поевтиняха, поскъпват брашното и оризът

Спад в цените на повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки у нас отчита тази седмица Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, е намалял с 0,52 на сто до 2,315 пункта спрямо 2,327 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 г., информира БТА.

При зеленчуците поскъпват единствено тиквичките – с 25,37 на сто до 2,55 лв./кг. Най-силен спад се наблюдава при доматите – минус 11,3 на сто до 2,48 лв./кг.

По-евтини са също краставиците - с 4,35 на сто до 3,12 лева за килограм, зелените чушки - с 4,83 на сто до 1,89 лева за килограм, червените чушки - с 2,18 на сто до 2,15 лева за килограм. Надолу са и цените на зелето - с 3,85 на сто до 0,90 лева за килограм, зрелия лук кромид - с 3,29 на сто до 0,94 лева за килограм, морковите - с 3,2 на сто до 1,09 лева за килограм, картофите - с 1,27 на сто до 0,93 лева за килограм.

При плодовете също се отчита спад на цените. При бананите той е с 5,61 на сто до 2,66 лева за килограм, при портокалите - с 5,07 на сто до 2,66 лева за килограм, при лимоните - с 3,52 на сто до 3,56 лева за килограм, при гроздето – с 1,61 на сто до 3,17 лева за килограм. Най-незначително е поевтиняването на ябълките, които са с 0,9 на сто надолу до 2,42 лева за килограм.

Цената на кравето сирене пада с 1,06 на сто до 11,94 лева за килограм, а тази на кашкавала тип „Витоша“ се вдига с 0,04 на сто до 18,04 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 1 на сто нагоре и се продава по 1,39 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 1,13 на сто до 2,32 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-ниска и то се търгува по 3,13 лева за брой, което е с 1,57 на сто спад.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 2,93 на сто до 6,89 лева за килограм, а яйцата (размер М) поскъпват с 2,04 на сто се търгуват по 0,40 лева за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,73 на сто нагоре до 3,42 лева за килограм, а тази на брашното тип 500 - с 5,61 на сто до 1,58 лева за килограм. Олиото е по-евтино тази седмица, като се продава по 3,28 на лева за литър или с 0,06 на сто надолу. Захарта поскъпва с 1,74 на сто до 1,87 лева за килограм, зрелият фасул - с 2,15 на сто до 4,28 лева за килограм, а лещата - с 4,01 на сто до 4,20 лева за килограм.