“Гражданска отговорност” поскъпва за роднини

Пускат ДЦК за граждани на борсата

Няма да избягат от бонус-малус, ако прехвърлят автомобил на сина си

Ако човек причини катастрофа, ще плаща по-скъпа застраховка “Гражданска отговорност”. Дори виновният шофьор да реши да прехвърли автомобила на детето си или на баща си, пак ще плаща повече за задължителната застраховка. Това ще стане с наредба на Комисията за финансов надзор, обясни зам.-председателят на КФН Пламен Данаилов.

Системата бонус-малус, която изисква причинителите на катастрофи да плащат по-висока цена за “Гражданска отговорност”, беше въведена с промени в Кодекса за застраховането. На застрахователните компании беше даден срок от шест месеца да променят тарифите си и те трябва да влязат в сила от февруари 2026 г. Предстои да бъдат приети две наредби на КФН, в които ще бъде разписано точно как системата бонус-малус ще действа.

Ако човек причини катастрофа и реши да продаде автомобила си, новият собственик няма да плаща по-висока цена за “Гражданска отговорност”, обясни Пламен Данаилов. Но ако реши да прехвърли автомобила на сина си или на баща си, това няма да е така - по-високата цена заради причинената катастрофа ще остава.

Комисията за финансов надзор работи с БНБ и Министерство на финансите, за да стартира пласиране на държавни ценни книжа през фондовата борса, обясни председателят на КФН Васил Големански. Промяната ще бъде полезна за капиталовия пазар, да държавата и за гражданите, които ще могат да инвестират парите си в държавни ценни книжа (ДЦК), коментира той.

Васил Големански обясни, че доходността на ДЦК-та е 3,5%, а ако човек купи такива книжа през фондовата борса, няма данък върху получените лихви. Хората ще имат възможност да финансират собствената си държава и то при лихви по-високи, от тези по банковите депозити. В момента голяма част от държавния дълг се пласира на инвеститори от чужбина, които получават лихви като финансират бюджета. А парите на гражданите стоят в банките при много ниски и дори нулеви лихви.

Тоест пари на данъкоплатците отиват към чужбина, вместо да бъдат получени от гражданите. Преди години гражданите имаха възможност да купуват ДЦК директно от БНБ без да плащат комисионни на банки или на инвестиционни посредници, но сега Министерство на финансите не дава такава възможност.