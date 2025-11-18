ЕЦБ облекчава капиталовите изисквания за банки след успешни стрес тестове

Още по темата: ЕЦБ остави лихвите без промяна 31.10.2025 07:28

Европейската централна банка (ЕЦБ) намали леко размера на капитала, който изисква от банките да държат, подкрепяйки способността им да осъществяват плащания към акционерите, след като преминаха безпроблемно през проверка на финансовото състояние по-рано тази година. Като цяло, минималното ниво за базов собствен капитал от първи ред (CET1) ще падне до 11.2% от рисково претеглените им активи през следващата година в сравнение с 11.3% през 2025 г., съобщиха от ЕЦБ.

Качествените мерки са насочени предимно към кредитния риск, управлението и капиталовата адекватност, като се засилва надзорното проследяване на корективните мерки, предприети от банките

Приоритетите на надзора за периода 2026–2028 г. са насочени към устойчивостта на банките на геополитически рискове и макрофинансови несигурности, както и към тяхната оперативна устойчивост и ИТ капацитет

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува резултатите от своя процес на надзорен преглед и оценка (SREP) за 2025 г. и своите надзорни приоритети за 2026–2028 г.. Оценката обхваща 105 банки, които са под европейски банков надзор и се контролират пряко от ЕЦБ. Тя предоставя преглед на капитала, ликвидността, рентабилността, управлението и управлението на риска на тези банки.

Като цяло, през второто тримесечие на 2025 г. банките поддържаха стабилни капиталови и ликвидни позиции

и висока рентабилност. Среднопретеглената стойност на капитала от първи ред (CET1), който е най-висококачественият капитал на банката, възлизаше на 16,1 % от рисково претеглените активи на банките. Коефициентът на ливъридж беше 5,9 %. Общият капиталов коефициент беше 20,2 %.

По същия начин ликвидните буфери останаха значително над минималното изискване от 100 %, като агрегираният коефициент на ликвидно покритие (LCR) беше 158 % през второто тримесечие на 2025 г.

Банките запазиха добър достъп до финансиране на дребно и на едро, като средният коефициент на стабилно финансиране (NSFR) остана като цяло стабилен на 127 %.

Качеството на активите в сектора остава стабилно, като съотношението на необслужваните кредити (NPL) е 1,9 % през второто тримесечие на 2025 г. Съотношението на необслужваните кредити за търговски недвижими имоти и кредити за малки и средни предприятия остава над средното (съответно 4,6 % и 4,9 %), докато в някои страни с исторически ниски съотношения на необслужваните кредити в момента се наблюдава умерено увеличение на необслужваните кредити.

Настоящото добро ниво на устойчивост в банковия сектор в еврозоната е резултат от няколко фактора. Те включват ефективно регулиране, стабилен надзор и подобрения в управлението на риска на банките, но също и извънредни фискални и парични мерки в отговор на неотдавнашните макроикономически сътресения.