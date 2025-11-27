Орбан: В хаоса на военновременната европейска политика Унгария и Сърбия могат да разчитат една на друга

Още по темата: Сиярто: Няма да оставим Сърбия без енергийни източници 26.11.2025 11:54

Нашите сръбски приятели сега са в беда

Във военновременния хаос на европейската политика, Унгария и Сърбия могат да разчитат една на друга. Това написа във Фейсбук премиерът на Унгария Виктор Орбан.

„Отиваме към Суботица. Спомняме си Ищван Пастор“ с президента Вучич и унгарците от Войводина. Това е голямо нещо: стратегически съюз.”

Той добави, че това означава и че във военновременния хаос на европейската политика Унгария и Сърбия могат да разчитат една на друга.

„Нашите сръбски приятели сега са в беда заради политиката на санкции”, каза още Орбан. „Това, което успяхме да избегнем в Унгария, може да се случи в Сърбия: най-голямата петролна рафинерия ще трябва да бъде затворена, заплашват затруднения с доставките и дори недостиг на гориво. Ще уверя президента Вучич: Унгария ще направи всичко възможно, за да помогне на доставките на гориво на Сърбия.”