Гърция възстановява колективните трудови договори

Индивидуалните трудови договори могат да подобряват само условията

Гърция навлиза в нова ера на трудови отношения след историческото възстановяване на колективните трудови договори (КТД), както беше договорено от правителството, работодателите и профсъюзите. Това историческо социално споразумение, сключено след седем месеца тристранни консултации от май до ноември 2025 г., премахва ограниченията, наложени по време на периода на строги икономии, и укрепва колективното договаряне в цялата страна, пише To Vima.

В тази нова рамка КТС вече не се разглеждат като обикновена бюрократична формалност, а като основен инструмент за осигуряване на справедливи заплати, сигурни условия на труд и предвидими условия на заетост. Индивидуалните трудови договори могат да подобряват само условията, определени в КТС, като служат като защитна мрежа за работниците.

Споразумението обхваща работниците в сектори или професии, представлявани от подписалите организации,

и вече може да се разшири отвъд членството в синдиката до всички служители в дадена област, като по този начин се насърчава стабилността и здравословната конкуренция между предприятията. Преди това колективният трудов договор трябваше да обхваща най-малко 50 % от служителите в даден сектор, за да бъде разширен; новата рамка понижава този праг до 40 %, като допълнителен механизъм позволява незабавно разширяване, когато националните социални партньори го подпишат съвместно.

Други значителни промени включват рационализиране на регистрите на работодателите и синдикатите за целите на КСД, осигуряване на пълна защита на служителите след изтичане на КСД и ускоряване на процесите за разрешаване на спорове чрез нов комитет за предварително разглеждане в гръцкия посреднически орган (OMED), като се елиминира втори етап на арбитраж, като се запазват правата на съдебно обжалване.

Общата цел на социалното споразумение е да се увеличи броят на колективните трудови договори, да се разшири обхватът им, така че да обхващат повече работници, и да се разрешават колективните спорове по-ефективно. Чрез осигуряване на правна сигурност, стабилност и ясни правила, споразумението има за цел да създаде модерен, справедлив и балансиран пазар на труда, от който да се възползват както работниците, така и предприятията, като същевременно се насърчава социалният диалог и доверието в рамката за заетост в Гърция.