Национални стачки блокират транспорта в Италия

Декември е натоварен период за празнични пътувания

Четири стачки в транспорта, включително национални стачки на днес и 12 декември, могат да засегнат пътуванията по време на празниците, съобщава Euronews.

Пътуващите, които пристигат в Италия, могат да се сблъскат с големи затруднения поради националната обща стачка на 28 ноември. В нея ще участват както публичният, така и частният сектор. Стачката е планирана да продължи 24 часа и се очаква да засегне влаковете за дълги разстояния, местния транспорт, фериботите, летищата и други транспортни връзки.

Най-големият синдикат в Италия, CGIL, също призова за 21-часова обща стачка на 12 декември, която ще наруши железопътните услуги и ще се добави към стачките на фериботите и авиацията, планирани за следващия месец.

Стачката е планирана да продължи от малко след полунощ на 12 декември до 21:00 часа същия ден, според бюлетина за стачките на министерството на транспорта.

Защо профсъюзът стачкува?

Профсъюзите призовават за стачки главно в знак на протест срещу бюджетните планове на правителството.

Синдикатът твърди, че недостигът на персонал, нарастващите разходи за живот и забавените преговори са създали натиск върху училищата, болниците и други основни услуги.

Какво означава това за пътниците?

Днес междуградските и регионалните железопътни услуги, местният обществен транспорт, фериботите и потенциално въздушните връзки може да работят с намален график или да бъдат напълно отменени.

Най-голямото въздействие на стачката на 12 декември ще бъде върху железопътния транспорт. Междуградските и високоскоростните услуги в Италия може отново да бъдат отменени или да работят с намален график, което потенциално може да засегне маршрутите между градове като Рим, Милано, Флоренция и Торино.

Тези, които пътуват до летищата с влак, трябва да предвидят допълнително време в случай, че услугите бъдат отменени или пренасрочени. Декември е натоварен период за празнични пътувания, така че дори ограничени отмени могат да създадат затруднения по ключовите национални маршрути.

Полетите не са изрично включени в тази стачка и се очаква летищата в Италия да работят нормално.

На 17 декември четиричасовата стачка от 13:00 до 17:00 часа, в която участват наземният персонал, екипажите на авиокомпаниите и контрольорите на въздушното движение, отговарящи за въздушното пространство около Рим, може да доведе до закъснения на полетите в цялата страна.

Според италианската гражданска авиационна администрация ENAC, полетите са гарантирани по време на стачките от 7:00 до 10:00 ч. и от 18:00 до 19:00 ч.