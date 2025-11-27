Европа готви тайна контраатака срещу Русия: Киберудари и военни изненади

Държавите обмислят съвместни настъпателни кибероперации и изненадващи военни учения, докато Москва засилва кампанията си за дестабилизиране на съюзниците от НАТО.

Руските дронове и агенти извършват атаки в страни от НАТО, а Европа сега прави това, което само преди няколко години би изглеждало странно: планира как да отвърне на удара, пише европейското издание на Politico.

Идеите варират от съвместни настъпателни кибероперации срещу Русия и по-бързо и по-координирано приписване на хибридни атаки чрез бързо обвиняване на Москва, до изненадващи военни учения, водени от НАТО, според двама висши европейски правителствени служители и трима дипломати от ЕС.

„Руснаците постоянно тестват границите си – какъв е отговорът, докъде можем да стигнем?“, отбеляза латвийският външен министър Байба Браже в интервю. „Необходим е по-„проактивен отговор“, каза тя пред Politico. „И не говоренето изпраща сигнал – а действието.“

Руски дронове прелетяха над Полша и Румъния през последните седмици и месеци, а мистериозни дронове причиниха хаос на летища и военни бази по целия континент. Други инциденти включват заглушаване на GPS, нахлувания на изтребители и военноморски кораби, както и експлозия на ключова полска железопътна връзка, превозваща военна помощ за Украйна.

„Като цяло, Европа и Алиансът трябва да се запитат колко дълго сме готови да толерираме този вид хибридна война... [и] дали трябва да обмислим възможността самите ние да станем по-активни в тази област“, заяви миналата седмица германският държавен секретар по отбраната Флориан Хан пред Welt TV.

Хибридните атаки не са нищо ново. През последните години Русия изпраща убийци да убиват политически врагове във Великобритания , обвинявана е във взривяване на складове за оръжие в Централна Европа, опитва се да дестабилизира ЕС чрез финансиране на крайнодесни политически партии , участва във война в социалните медии и се опитва да повлияе на избори в страни като Румъния и Молдова.

Но мащабът и честотата на настоящите атаки са безпрецедентни. Globsec, базиран в Прага мозъчен тръст, изчисли, че между януари и юли в Европа са извършени над 110 саботажа и опита за атаки, главно в Полша и Франция, от хора, свързани с Москва.

„Днешният свят предлага много по-отворено - всъщност, може да се каже, креативно - пространство за външна политика“, заяви руският лидер Владимир Путин по време на конференцията във Валдай през октомври, добавяйки: „Ние следим отблизо нарастващата милитаризация на Европа. Дали е това само реторика, или е време да отговорим?“

Русия може да гледа на ЕС и НАТО като на съперници или дори врагове — бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на Кремъл Дмитрий Медведев заяви миналия месец : „САЩ са наш противник.“ Европа обаче не иска война с Русия, въоръжена с ядрено оръжие, и затова трябва да измисли как да реагира по начин, който да възпре Москва, но да не прекрачи никакви червени линии на Кремъл, които биха могли да доведат до открита война.

Това не означава да се свиваме, според шведския началник на отбраната генерал Михаел Класон. „Не можем да си позволим да се страхуваме и да изпитваме голямо желание за ескалация“, каза той в интервю. „Трябва да бъдем твърди.“

Досега отговорът е бил засилване на отбраната. След като руски бойни дронове бяха свалени над Полша, НАТО заяви, че ще засили дроновете и противовъздушната отбрана на алианса на източния си фланг - призив, повторен от ЕС.

Дори това вбесява Москва.

Европейците „трябва да се страхуват и да треперят като неми животни в стадо, водено на клане“, каза Медведев. „Те трябва да се цапат със страх, предчувствайки близкия си и мъчителен край.“

След като разположи 10 000 войници за защита на критичната инфраструктура на Полша след саботажа на железопътна линия, свързваща Варшава и Киев, полският премиер Доналд Туск обвини Москва в участие в „държавен тероризъм“ в петък.

След инцидента, ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас заяви, че подобни заплахи представляват „изключителна опасност“ за блока, твърдейки, че той трябва да „има силен отговор“ на атаките.

Миналата седмица италианският министър на отбраната Гуидо Кросето разкритикува „инерцията“ на континента пред лицето на нарастващите хибридни атаки и представи 125-страничен план за ответни мерки. В него той предложи създаването на Европейски център за противодействие на хибридната война, киберсила от 1500 души, както и военен персонал, специализиран в изкуствения интелект.

„Всички трябва да преразгледат процедурите си за сигурност“, добави в четвъртък полският външен министър Радослав Сикорски . „Русия очевидно ескалира хибридната си война срещу гражданите на ЕС.“

Въпреки все по-ожесточената реторика, все още е открит въпросът какво означава един по-решителен отговор.

Част от това се дължи на разликата между Москва и Брюксел – последният е по-ограничен, действайки в рамките на правилата, според Кевин Лимоние, професор и заместник-директор на парижкия мозъчен тръст GEODE.

„Това повдига етичен и философски въпрос: Могат ли държавите, управлявани от върховенството на закона, да си позволят да използват същите инструменти... и същите стратегии като руснаците?“, попита той.

Досега страни като Германия и Румъния засилват правилата , които биха позволили на властите да свалят дронове, прелитащи над летища и чувствителни от военно значение обекти.

Междувременно националните служби за сигурност могат да действат в законова сива зона. Съюзници от Дания до Чехия вече позволяват офанзивни кибероперации. Съобщава се, че Обединеното кралство е хакнало мрежите на ИДИЛ , за да получи информация за програма за дронове в ранен етап на терористичната групировка през 2017 г.

Съюзниците трябва „да бъдат по-проактивни в киберофанзивата“, каза Браже, и да се съсредоточат върху „повишаване на ситуационната осведоменост — обединяване и координиране на службите за сигурност и разузнаване“.

На практика държавите биха могли да използват кибер методи, за да атакуват системи, критични за военните усилия на Русия, като икономическата зона Алабуга в Татарстан в източна централна Русия, където Москва произвежда дронове „Шахед“ , както и енергийни съоръжения или влакове, превозващи оръжия, каза Филип Брийка, политолог и експерт по хибридни заплахи в Полската академия на науките.

„Бихме могли да атакуваме системата и да нарушим нейното функциониране“, каза той.

Европа също трябва да измисли как да отговори на мащабните дезинформационни кампании на Русия със собствените си усилия вътре в страната.

„Руското обществено мнение... е донякъде недостъпно“, каза един висш военен служител. „Трябва да работим със съюзници, които имат доста подробно разбиране за руското мислене – това означава, че трябва да се установи сътрудничество и в областта на информационната война.“

Все пак, всякакви нови мерки „трябва да имат правдоподобна основа за отричане“, каза един дипломат от ЕС.

НАТО, от своя страна, е отбранителна организация и следователно е подозрителна към нападателните операции. „Асиметричните отговори са важна част от разговора“, каза един дипломат от НАТО, но „няма да се придържаме към същата тактика като Русия“.

Вместо това, алиансът трябва да даде приоритет на демонстрации на сила, които илюстрират мощ и единство, каза Оана Лунгеску, бивш говорител на НАТО и сътрудник на лондонския мозъчен тръст „Кралски институт за обединени служби“. На практика това означава бързо обявяване дали Москва стои зад хибридна атака и провеждане на военни учения „без предупреждение“ на руската граница с Литва или Естония.

Междувременно, подкрепяният от НАТО Център за върхови постижения в областта на хибридните заплахи в Хелзинки, който обединява съюзнически служители, също „предоставя експертиза и обучение“ и изготвя „политики за противодействие на тези заплахи“, каза Мартен тен Волде, старши анализатор в организацията.

„Несъмнено трябва да се направи повече по отношение на хибридните атаки“, каза един висш дипломат от НАТО, включително увеличаване на колективното приписване след атаки и гарантиране, че „показваме чрез различни средства, че обръщаме внимание и можем да пренасочваме ресурси по гъвкав начин“.

Якопо Баригаци, Николас Винокур, Нете Ньостлингер, Антоанета Руси и Себ Старвечич допринесоха за репортажа.