Украински дронове са ударили военна база на Кадиров в Чечня

Украински дронове са прелетяли в Чечня. В четвъртък, 27 ноември, на територията на руското гвардейско военно градче „Ахмат-Север“ в Грозни са се чули експлозии. Това съобщава руския Telegram канал Astra.

Съобщава се, че ударни дронове са поразили една от сградите на територията на военното поделение на полка „Ахмат-Север“ на Руската гвардия в Байсангуривския квартал на Грозни.

Отбелязва се, че активисти на опозиционното движение NIYSO уж имат снимки от последствията, но не ги публикуват „от съображения за сигурност“.

Чечня днес предупреди за заплахата от удар с дрон и възможността за прекъсвания на мобилния интернет. Руското министерство на отбраната съобщи два пъти на 27 ноември за атака от украински дронове - през нощта, когато руснаците преброиха 118 безпилотни летателни апарата, и през деня.

Към момента от украинското командване или военни не е получена информация за експлозиите в Грозни. Кметът на руския град също не е коментирал пожара във военния град, кадри от който се разпространяват онлайн.

Нощна атака срещу Русия

В нощта на четвъртък, 27 ноември, в Новокуйбишевск, Самарска област, бяха чути експлозии.

Предполага се, че целта на дроновете е била местна нефтопреработвателна компания.

След анализ на видеото в Telegram канала Astra беше установено, че изригванията след атаката срещу Новокуйбишевск са възникнали директно над местната рафинерия. Руският ресурс отбелязва, че на публикуваните кадри се виждат поне три изригвания.