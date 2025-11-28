Белгийският премиер: Използването на замразени руски активи може да провали мирното споразумение за Украйна

Белгийският министър-председател Барт Де Вевер каза, че планът на Европейския съюз (ЕС) да използва замразени руски държавни активи за финансиране на Украйна може да застраши шансовете за потенциално мирно споразумение, което да сложи край на почти четиригодишната война, съобщава Reuters.

„Прибързаното придвижване напред по предложената схема за репарационни заеми би имало като страничен ефект това, че ние като ЕС ефективно пречим на постигането на евентуално мирно споразумение“, заяви Де Вевер в писмо до председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен.

Съгласно план, предложен от фон дер Лайен, замразените активи на руската централна банка в Европа ще бъдат отпуснати на Украйна, за да бъдат използвани от Киев за отбрана и редовни бюджетни нужди.

Подкрепата на Белгия за плана е от решаващо значение,

тъй като активите, които ЕС се надява да използва, се държат от белгийската финансова институция Euroclear.

„Предложената схема за репарационни заеми е по мое мнение фундаментално погрешна“, заяви Де Вевер, добавяйки, че исторически по време на война обездвижените активи никога не са били използвани. „Такива активи са били предмет на решения по време на следвоенни споразумения, обикновено в контекста на военни репарации от страна на загубилата страна.“

Лидерите на ЕС се опитаха на срещата на върха миналия месец да се споразумеят за план за използване на 140 милиарда евро (162 милиарда долара) от замразените руски суверенни активи в Европа като заем за Киев, но не успяха да си осигурят подкрепата на Белгия.