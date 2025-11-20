Орбан: ЕС да спре финансирането на „военната мафия“ в Украйна

Време европейските страни да излязат от безизходицата

Унгарският премиер Виктор Орбан е убеден, че Европейският съюз (ЕС) трябва да спре финансирането на военни действия в Украйна, както и на „украинската военна мафия“. Преди заседанието на Съвета на ЕС по външни работи унгарският премиер заяви, че е „време европейските страни да прекъснат безизходицата“, в която ги е довела политиката на Брюксел.

„135 милиарда евро. Толкова пари иска да събере за Украйна шефката на брюкселската бюрокрация, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Това е цената на продължаването на войната. Президентката има един проблем: тя няма тези пари“, написа Орбан в социалната мрежа X.

€135 billion. That's how much money the head of the Brusselian bureaucracy, President @vonderleyen, wants to scrape together for Ukraine. This is the price of prolonging the war.



The President has one problem: she doesn't have this money. What she does have are 3 proposals on… pic.twitter.com/XFic4Fsgmr — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 20, 2025

Според него, при липса на собствени средства, Европейската комисия предлага следния план, който предвижда три варианта: или отпускане на средства за Украйна от собствените ѝ бюджети, или вземане на съвместен заем, или използване на замразени руски активи. „Това е удобно решение, но последиците от него са невъзможни за предвиждане“, каза премиерът по отношение на последния вариант.

Той е убеден, че експроприацията на руски активи ще доведе до „продължителни съдебни производства, потоп от съдебни дела и колапс на еврото“.

„Това ни очаква, ако изберем този път. Затова нека изберем здравия разум. Нека спрем да финансираме една неспечелима война с корумпираната украинска военна мафия и да съсредоточим усилията си върху установяването на мир. Време е да прекъснем тази брюкселска безизходица“, каза още Орбан.