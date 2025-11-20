Общоевропейска акция залови 462 откраднати автомобила (ВИДЕО)

В Гърция се краде по един автомобил на всеки три часа

Общоевропейска операция миналия месец е заловила 462 откраднати превозни средства. В Гърция се краде по един автомобил на всеки три часа, съобщава To Vima.

При паневропейската операция срещу кражбите миналия месец, с кодово име Joint Action Day (JAD) Mobile 8, са конфискувани общо 462 откраднати или фалшифицирани превозни средства, което е с 232 повече отколкото при подобна операция миналата година. Почти половината от превозните средства (232) са открити в Гърция.

В Гърция са проверени приблизително 6600 превозни средства. Освен това са арестувани 84 нелегални мигранти от различни националности, както и 21 лица, обвинени в трафик на мигранти.

В операцията участваха още 16 държави членки на ЕС, както и Албания, Косово, Молдова, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Швейцария, в рамките на Европол и Интерпол.