Покрай Зеленски и Макрон стана голям артист

Вестник “Льо Монд” се зачуди на шоуто на двамата президенти във военна база край Париж

Франция няма пари, за да финансира обсъжданата всестранна военна помощ за Украйна

Оказа се, че завчера във военновъздушната база “Вилакубле” край Париж Еманюел Макрон и Володимир Зеленски въобще не са се подписали под “историческа сделка”, нито пък са сключили “ключово споразумение”, камо ли “паметен договор” за огромна военна помощ за Украйна. Така редица медии не само във Франция, но и в цяла Европа, явно подкокоросани от нечия пропагандна централа, представиха резултата от срещата и поредната девета прегръдка за две години на двамата президенти.

А сега излиза, че те единствено си били поприказвали за това, ако може, през следващите 10 години, Киев да получи/да си купи от Париж 100 изтребителя “Рафал” с пълно бойно въоръжение, дузина зенитно-ракетни системи за противовъздушна отбрана “SAMP-T”, радари, дронове, свръх модерни бомби и т. н. Като на раздумката им без твърдо поети ангажименти май се върза и обикновено бдящият за нервите си говорител на Кремъл Дмитрий Песков, който се оплака в Москва, че сключеното от Макрон и Зеленски “споразумение” било “осъдително” и никак не допринасяло за мира в изстрадалата Украйна.

Във вторник обаче най-тиражираният френски всекидневник “Льо Монд” охлади еуфорията и превъзбуждането покрай срещата на Макрон със Зеленски в базата “Вилакубле”, подчертавайки в редакционна статия, че двамата президенти били подписали там не “официален договор”, а най-обикновено “писмо за намерения”. “Както всички писма за намерения според на жаргона на отбраната - натърти меродавният всекидневник - подписаният с Украйна документ не е официален договор, а просто формализиране, описание на текущите разговори”. В подкрепа на тезата си вестникът цитира и разпространено още в понеделник от щаба на Еманюел Макрон в президентския Елисейски дворец съобщение, според което “на този етап става дума само реципрочен политически ангажимент”.

“В оръжейната индустрия много писма за намерения никога не се реализират или се осъществяват едва след доста години” - изтъкна още “Льо Монд”, цитирайки пак Елисейския дворец, според който “Декларацията за намерения умишлено се проектира за десетгодишен хоризонт, като плановете за придобиване се размиват във времето”. Но изглежда, че тези уточнения са били чути и разбрано в много малко редакции, като мнозинството от тях явно са предпочели да възседнат жребеца на лесната агитация на широката аудитория.

След това “Льо Монд” обяснява и причината за подписването само на “писмо за намеренията”, а не на истински договор - липсата на средства за заплащане на исканите от Киев бойна техника и боеприпаси. “Въпреки че подобно на други европейски страни, - пише вестникът, - Франция би желала много да закупи оръжие собствено производство за Украйна, но в момента тя не разполага с необходимите за това пари”. Като в проектобюджета за догодина, който се обсъжда тези дни в парламента, засега фигурирали само 120 милиона евро като помощ за Украйна през 2026-та, независимо дали е гражданска или военна.

Петдесет милиона евро били предназначени за “помощ за развитие”, финансирана от Министерството на икономиката и финансите, 20 милиона евро за “спешни субсидии” от бюджета на Министерството на външните работи и 58 милиона евро “по предназначение” от Министерството на въоръжените сили. Следователно според “Льо Монд” реализацията на обсъждания от Макрон и Зеленски многомилиарден проект за продажба на оръжие на Киев остава изцяло зависима от два засега доста неясни европейски механизма за финансиране.

Първият е нисколихвеният заем “SAFE”, одобрен през изминалото лято от Европейската комисия, според който трябва да бъдат отпуснати до 150 милиарда евро на държави от ЕС с инвестиционни проекти в областта на отбраната, включително за подпомагане на Украйна. Към този механизъм обаче няма големи мераци, докато вторият пък все още е съвсем несигурен - става въпрос за 140 млрд. евро от замразени руски активи, към които страните от ЕС драпат от началото на войната, ама все така не успяват да се споразумеят как да получат достъп до тях и да ги използват.

Ето защо за парижкия всекидневник “френската маневра от понеделник цели Париж да остане в играта, да се позиционира по-добре на европейския пазар на оръжия”, където Хексагонът вече е бил изпреварен от Швеция, водеща от средата на октомври преговори с Киев за продажбата на 100 - 150 изтребителя “Грипен Е”. Освен това Франция била силно разочарована от приетите под натиска на Вашингтон нови механизми за финансиране от ЕС на големи покупки от САЩ на оръжия за Украйна - Париж желаел големите пари да отидат за европейско и преди всичко за френско производство. И тъй като това нямало да стане, Елисейският дворец изглеждал склонен да успокоява общественото мнение с нефелни “писма за намерения”.

Иначе левият парижки всекидневник “Юманите” писа, че с шоуто в базата “Виелакубле”, Володимир Зеленски просто е целял да поизлъска зацапания си напоследък с корупционни скандали имидж. Като за целта изглежда му е била нужна “контрафигура”, в чиято роля опитният актьор Зеленски успешно бил вкарал мечтаещият още от ученическите години да се реализира като топ-артист Макрон. Който също имал нужда от лъскане на имиджа, след като одобрението му от жителите на Хексагона вече няколко месеца е на рекордно ниско равнище.