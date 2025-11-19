Шефът на "Еърбъс": Европа трябва да се сдобие с тактически ядрени оръжия

Председателят на борда на директорите на "Еърбъс" (Airbus) Рене Оберман призова европейските страни да се сдобият с тактически ядрени оръжия в отговор на заплахата, породена от руските ракети „Искандер“, разположени в Калининград, които могат да носят ядрени бойни глави.

„Ахилесовата ни пета изглежда е това, с което Русия ни заплашва съвсем публично: повече от 500 тактически ядрени бойни глави на ракети „Искандер“, разположени точно пред вратата ни в Калининград, в допълнение към тези, разположени наскоро в Беларус“, каза Рене Оберман на конференция по сигурност в Берлин.

„Германия, Франция, Великобритания и други заинтересовани европейски държави членки трябва да се споразумеят за обща, поетапна програма за ядрено възпиране, включваща, на първо място, тактическото ниво. Мисля, че това би бил силен знак за възпиране“, заяви шефът на Airbus, цитиран от Ройтерс.

В коментар относно забележките на Оберман, служител на НАТО е заявил пред агенцията, че военният алианс не е наблюдавал промяна в ядрената позиция на Русия в последно време.