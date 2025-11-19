Турция заяви, че е готова да нормализира отношенията си с Армения след подписването на мирния договор с Азербайджан

Външният министър на Турция Хакан Фидан заяви пред депутатите от Комисията по планиране и бюджет в Меджлиса, че Турция е готова да нормализира отношенията си с Армения, след като Ереван и Баку подпишат окончателно мирния договор между двете страни, предаде турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Хакан Фидан направи това изявление при представянето на бюджета на Министерството на външните работи за 2026 г. По традиция в Турция всеки министър аргументира средствата, които повереното му ведомство иска от държавната хазна, посочвайки приоритетите и постигнатото досега от него и неговия екип.

Според Фидан за Ереван е важно да нормализира отношенията си с Анкара, границите да бъдат отворени, а икономиката – съживена.

Външният министър подчерта, че в споразумението, което беше подписано във Вашингтон от Армения и Азербайджан, липсват две теми – т.нар. Зангезурски коридор (който свързва Централна Азия, Кавказкия регион и Турция и играе ключова роля за транспорта на стоки от и за Европа – бел. ред.) и въпроси, свързани с Конституцията на Армения. Хакан Фидан заяви, че при изясняване на тези въпроси и полагане на подпис от страна на Азербайджан, границата между Турция и Армения ще бъде отворена.

„Земята (за Зангезурския коридор – бел. ред.) в Армения е обект на претенции от Азербайджан. Земята, която ще бъде обединена, е между Нахчеван и Азербайджан. Ние сме посредниците на страните и имаме нужда от това място, което е най-големият сухопътен участък по транзитния маршрут от Европа. Тъй като в момента все още няма Зангезурски коридор, ние осъществяваме нашата търговия със Средна Азия през Грузия и Иран. С Кавказ и Русия и без това я осъществяваме по суша. Използваме и морски транспорт към пристанищата на Русия и други места край Черно море. Преди войната (между Русия и Украйна – бел. ред.) го използвахме повече. Зангезурският коридор все още е тема на продължаващ спор между Азербайджан и Армения“, каза Фидан.