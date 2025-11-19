Танкът на бъдещето: Германия ще получи първия си „Леопард“ 2A8

Германските въоръжени сили ще получат първия си танк от ново поколение, след като компанията KNDS представя днес в Мюнхен най-новия „Леопард“ 2A8, съобщава ДПА. Това е първият изцяло нов боен танк за Бундесвера от 1992 г., тъй като всички предишни варианти бяха модернизирани версии на „Леопард“ 2A4.

По данни на Федералната служба за оборудването на Бундесвера първите машини ще бъдат доставени през 2027 г., а всички поръчани 123 танка трябва да бъдат при войските до 2030 г.

Военни експерти определят „Леопард“ 2A8 като „най-добрия, правен досега“, подчертавайки, че е напълно цифровизиран и подготвен за заплахите на съвременното бойно поле. Машината разполага с подсилена защита на горната част и активна система за защита, разработена от израелската „Рафаел“, която прехваща приближаващи ракети и снаряди още преди да достигнат бронята.

Първите образци за тестове ще постъпят през следващата година, а първите батальони ще бъдат оборудвани с новите машини в Литва – част от мисията на НАТО за защита на източния фланг.

Германия поръчва общо 123 танка, включително 18, които ще заместят по-стари „Леопард“ 2A6, предоставени на Украйна. Общата стойност на сделката е около 3,4 млрд. евро, финансирани основно от специалния германски отбранителен фонд. Интерес към модела вече са проявили и други държави – Хърватия, Литва, Нидерландия, Норвегия, Чехия и Швеция.