Спецслужбите на Полша и Украйна ще си сътрудничат в борбата с руските саботажи

Премиерът на Полша Доналд Туск е постигнал съгласие с украинския президент Володимир Зеленски, че специалните служби на двете страни трябва да си сътрудничат с цел борба срещу саботажи. Новината съобщи самият Туск, цитиран от Ройтерс.

Постигнатото между двамата лидери съгласие последва два саботажа срещу железопътни линии в Полша през уикенда.

Полша обяви, че двама украинци, които от дълго време са работили за Русия, са извършителите на саботажните действия. Те са напуснали Полша, но говорителят на националната прокуратура на Полша Пшемислав Новак заяви, че им се повдигат задочно обвинения.

По-рано днес полски медии съобщиха за още арести във връзка със саботажите от уикенда, но без да уточняват за колко задържани става дума.

Варшава обяви и, че 10 000 полски военни ще бъдат разположени, за да охраняват критично важна инфраструктура в страната.