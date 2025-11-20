Фискалният съвет прогнозира икономически растеж на Гърция от 2,4% през 2026 г.

Очаква се гръцкият министър на финансите да представи окончателния бюджетен план

Според окончателния бюджетен план на правителството за 2026 г., цитиран от гръцкия фискален съвет в четвъртък, Гърция очаква икономиката ѝ да расте по-бързо през 2026 г., изпреварвайки основните европейски икономики, благодарение на по-високите инвестиции и стабилните потребителски разходи, пише електронното издание на в. Kathimerini.

Правителството очаква икономическото производство да нарасне с 2,4% през следващата година, след като тази година се наблюдаваше растеж от 2,2%, отчасти с помощта на фондовете за възстановяване на Европейския съюз (ЕС), пише Reuters.

Фискалният съвет, независим орган, който оценява макроикономическите прогнози, заяви, че е приел прогнозите на правителството за следващата година.

Очаква се гръцкият министър на финансите Кириакос Пиеракакис да представи окончателния бюджетен план за 2026 г. на парламента по-късно в четвъртък.