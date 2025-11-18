Инфлацията в Гърция се забавя за трети пореден месец

Още по темата: Гърция е сред държавите с най-ниска инфлация на храните 11.11.2025 10:16

Инфлацията в Гърция е спаднала до 1,6% през октомври

Инфлацията в Гърция продължи своята низходяща тенденция за трети пореден месец през октомври, според официалните данни на националната статистическа служба, подчертани в последния икономически бюлетин на Eurobank. Данните потвърждават ясно забавяне на растежа на цените, макар и не действително понижение на общото равнище на цените, пише To Vima.

Годишната хармонизирана инфлация в Гърция достигна 1,6% през октомври, в сравнение с 2,1% в еврозоната. Това постави страната сред тези с най-ниска инфлация в валутния блок. Естония отбеляза най-високата инфлация от 4,5%, следвана от Латвия и Хърватия.

Въпреки тенденцията към забавяне, средната инфлация в Гърция от януари до октомври е 2,9%,

което е по-високо от средната за еврозоната от 2,1%. Анализаторите приписват тази разлика на продължително високите цени на услугите в началото на годината. Според проекта за държавен бюджет за 2026 г., средната инфлация в Гърция се прогнозира на 3% за 2025 г. и 2,2% за 2026 г.

Ключов фактор за неотдавнашното забавяне беше рязкото забавяне на ценовите увеличения в сектора на хотелиерските услуги, жилищното строителство и енергетиката. Инфлацията в хотелите, кафенетата и ресторантите спадна до 1,4% през октомври от 6,4% през юли, докато категорията жилища и комунални услуги – включително електроенергия, газ и други горива – спадна до 2,4% от 8,1%. Облеклата, обувките, храните и безалкохолните напитки също допринесоха за забавянето, макар и в по-малка степен.

Основната инфлация, която изключва енергията, храните, алкохола и тютюна, е спаднала значително до 1,9% през октомври от 4,3% през юли, което показва по-широко забавяне в цялата икономика.

През последните шест години, които включват пандемията, енергийната криза и повтарящи се геополитически сътресения, цените на храните и безалкохолните напитки са се повишили кумулативно с 35,3%, изпреварвайки повечето други категории. Анализаторите отбелязват, че такива увеличения засягат непропорционално домакинствата с по-ниски доходи, където храната заема по-голяма част от разходите. Те предупреждават, че свързаните с климата сътресения и геополитическите напрежения могат да продължат да причиняват нестабилност в производствените разходи за храни и потребителските цени.

Макар че Гърция сега е сред страните с най-ниска инфлация в еврозоната, икономистите подчертават, че облекчаването отразява по-бавен ръст на цените, а не понижение на цените, което означава, че домакинствата все още са изправени пред повишени нива на разходите, натрупани през последните години.