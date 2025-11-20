Президентът на Airbus предупреди: Русия ни заплашва с над 500 тактически ядрени бойни глави

Президентът на компанията Airbus, Рене Оберман, призова днес европейските страни да се сдобият с тактически ядрени оръжия в отговор на заплахата, породена от руските ракети "Искандер“, разположени в Калининград, които могат да носят ядрени бойни глави, предава Reuters.

"Нашата ахилесова пета е това, с което Русия ни заплашва съвсем открито. Това са повече от 500 тактически ядрени бойни глави, монтирани на 26 ракети "Искандер“, разположени точно пред нашата врата, в Калининградска област, в допълнение към тези, разположени в Беларус“, заяви Оберман на Берлинската конференция по сигурност, предава агенцията.

Според него Германия, Франция, Великобритания и други членове на Европейския съюз трябва да се споразумеят за съвместна програма за ядрено възпиране, включваща до голяма степен на тактическо ниво.

Оберман отбеляза, че нуждите на Европа от ядрено възпиране трябва да надхвърлят стратегическото измерение, "което до известна степен е покрито от ядреното споделяне“, за да включват и тактически оръжейни способности.