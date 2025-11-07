Виктор Орбан ще опита да убеди Тръмп да се срещне с Путин

Будапеща ще иска изключване от санкциите на САЩ, за да продължи покупките на руски газ и петрол

Виктор Орбан ще се опита да посредничи за среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, която, според хора от екипа на Орбан, би могла да помогне за прекратяване на войната между Русия и Украйна, съобщава The Guardian по повод предстоящата днес среща между американския президент и унгарския премиер в Белия дом.

Според източници, на срещата ще се говори и за доставките на руския газ. Орбан, който предложи Будапеща да бъде домакин на руско-американска среща на върха, ще поиска и изключване на Унгария от санкциите на САЩ срещу руската енергетика. Това ще бъде сериозно изпитание за по-твърдата линия на Тръмп спрямо Кремъл, след като той обвини Путин, че бави мирния диалог, пише британското издание.

И все пак, според запознати, приоритетът на Орбан е да накара Тръмп да посети Унгария, тъй като е изправен пред безпрецедентно вътрешно предизвикателство от новия лидер на опозицията Петер Мадяр преди парламентарните избори през април. Подобна визита би затвърдила ролята на премиера като държавник и би дала енергия на консервативната му база, смятат неговите съветници, се посочва в публикацията.

„Орбан иска Тръмп да дойде в Будапеща преди изборите“, е заявил източник, работещ за унгарска правителствена институция в областта на външната политика. „Това е основен приоритет. Те ще обсъдят руския газов въпрос, но нещото, което най-много интересува Орбан, са изборите.“

Жужана Вег, политически анализатор и програмен директор в Германския фонд „Маршал“, заяви, че подобно посещение би било „голяма политическа услуга“ от американския президент. Тръмп отсъства от всички големи международни събития в Будапеща, включително от поредица срещи на Конференцията за консервативно политическо действие (CPAC).

Гергели Гуляш, началникът на кабинета на Орбан, потвърди на пресконференция, че срещата в петък е „възможност двамата държавни глави да... определят пътната карта, която би могла да доведе до среща между САЩ и Русия и чрез нея до руско-украинско мирно споразумение“.

Предишната среща се провали, след като руският външен министър Сергей Лавров зае твърда позиция по време на телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

В интервю за Magyar Nemzet, публикувано тази сутрин, унгарският премиер заяви, че среща между Владимир Путин и Доналд Тръмп в Будапеща може да се проведе „след няколко дни“ – след като страните разрешат „един или два въпроса“.