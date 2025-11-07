Германия се сдоби с първия си „Посейдон“

Машината може да открива и атакува подводници в радиус от 7000 км.

Германия прие първия си военноморски патрулен самолет P-8A „Посейдон“ – високотехнологичен разузнавателен самолет, способен да открива и атакува подводници. Машината, произведена от „Боинг“, е първата от общо осем, поръчани от Берлин на Съединените щати, съобщи Министерството на отбраната на Германия, цитирано от ДПА.

Самолетът се приземи на летището в Берлин, където беше тържествено посрещнат от министъра на отбраната Борис Писториус и екипажа му.

„Германските екипажи тренираха месеци наред с този самолет. Той ще засили възможностите на Бундесвера и ще може да оперира от базите на нашите партньори в НАТО“, заяви Писториус.

Министърът подчерта, че новите самолети ще бъдат ключов елемент от германския принос към възпирането и сигурността в региона.

P-8A „Посейдон“, базиран на модела „Боинг 737“, е най-големият боен самолет във въоръжените сили на Германия. Машината е с дължина близо 40 метра, развива скорост до 936 км/ч и има обсег от над 7000 километра.

„Посейдон“ може да патрулира над обширни морски зони, да следи движението на кораби и да открива подводници с помощта на радар, акустични и оптични сензори. Той може да пуска сонарни буйове и да атакува подводни цели с торпеда и дълбочинни бомби.

Екипажът на самолета се състои от 11 души – трима пилоти, двама тактически координатори и шестима оператори на сензори. Новите германски P-8A ще бъдат разположени във военноморската авиобаза близо до Северно море. Според плана всички осем самолета трябва да бъдат доставени до 2028 година.