Засякоха дронове над белгийска атомна централа

Три дрона са били засечени снощи над белгийската атомна електроцентрала „Дул“, съобщи операторът на съоръжението — френската компания Engie, цитирана от Ройтерс.

По думите на говорител на Engie, инцидентът не е оказал влияние върху работата на централата, разположена в Северна Белгия близо до границата с Нидерландия. Компетентните власти са били своевременно уведомени.

По-рано същата вечер летището в Лиеж временно преустанови работа, след като в района също е бил забелязан дрон. Това е поредният подобен случай в страната през последните дни, отбелязва агенцията.