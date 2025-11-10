Генерал-лейтенант Стороженко е известен сред подчинените си като „Стражът“

Генерал-лейтенант Сергей Стороженко, командир на 6-та общовойскова армия на Руската федерация, е един от най-високопоставените украински офицери, които са дезертирали и сега водят военни операции срещу родината си, съобщава британският вестник The Telegraph.

Стороженко е родом от село на около два часа път с кола западно от Купянск – ключов град в Харковска област, който в момента е обект на интензивни боеве между украинските и руските въоръжени сили. Бившият украински офицер напуска Украйна по време на анексията на Крим през 2014 г. и дезертира към Русия, като призовава стотици свои подчинени да го последват.

Преди дезертацията си Стороженко е бил награден украински офицер, командир на най-голямото украинско подразделение в Крим. След анексията той е назначен за командир на новосформираната 126-та брегова отбранителна бригада на Русия и бързо напредва в йерархията на руските въоръжени сили. През последните години той участва активно в планирането и изпълнението на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, като командва 35-та армия в Харков и ръководи операцията в Изюм, където обаче претърпява поражение.

Неговата текуща мисия е превземането на Купянск – град, който е стратегически важен за контрола над Харковска област. По информация на The Telegraph, задачата на Стороженко се усложнява от реалността на бойното поле, тъй като хиляди украински войници продължават да държат значителни части от града, въпреки твърденията на Кремъл, че те са обкръжени. Анализатори от ISW оценяват, че около 13 000 руски войници вече са загинали при опитите за превземане на Купянск, без да постигнат значителен пробив.

В момента руски войски окупират северните райони на града, докато украинските сили контролират източните и южните части. Освен това неизвестен брой руски войници са разположени в центъра на Купянск. Русия използва и малки разузнавателни и саботажни групи от двама или трима души, които да се промъкнат покрай украинските позиции, но повечето от тях са унищожени преди пристигането на подкрепления.

The Telegraph посочва, че генерал-лейтенант Стороженко носи частична отговорност за разминаването между грандиозните изявления на президента Владимир Путин и реалната ситуация на терена. Неговите доклади достигат до генерал Валери Герасимов, който директно информира Кремъл за хода на военните операции. Според изданието, пораженията и високите загуби на руските сили в Купянск са факт, а „овъглените руини на града служат като предупреждение за това, което Москва е готова да направи с украинските градове на фронтовата линия, които отказват да се предадат“.

Генерал-лейтенант Стороженко, известен сред подчинените си като „Стражът“, е награден с медал „За връщането на Крим“ и продължава да се издига в руската военна йерархия. Неговата кариера и действията му продължават да бъдат обект на вниманието на международните медии, като пример за украински офицер, който дезертира и заема ключова позиция в армията на агресора.