Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Генадий Труханов автоматично губи поста си
Украинският президент Володимир Зеленски подписа указ за отнемане на гражданството на кмета на град Одеса Генадий Труханов, съобщават медиите в Украйна. Той автоматично ще бъде лишен от поста си.
От години се твърди, че Труханов притежава руски паспорт и данъчен номер, което противоречи на Конституцията на Украйна. Кметът отрича. Подозират го и за връзки с руските служби.
Самият Зеленски днес обяви, че е провел съвещание относно ситуацията със "сигурността в някои региони", както и, че „руско гражданство е потвърдено при определени лица“ и „са подготвени съответните решения“. „Ръководителят на Службата за сигурност Василий Малюк докладва за противодействието на руски агентурни мрежи и колаборационисти във фронтовите, граничните райони и в южната част на страната ни. Потвърдено е и наличието на руско гражданство у някои лица - по отношение на тях са подготвени съответните решения", каза президентът.
Той е разпоредил създаването на военна администрация в Одеса.
Труханов заемаше поста от май 2014 г. и сега ще бъде задължен да се оттегли.
Вчера вестник „Думская“ разкри, че кметът е лишен от гражданство, но Труханов отрече тази информация и заяви, че няма руски паспорт.
Лишени от украинско гражданство с президентски указ са също бившият депутат от Върховната рада Олег Царев и балетният танцьор Сергей Полунин.
Сергей Полунин е с украинско, руско и сръбско гражданство и е активен поддръжник на руския президент, отбелязва РБК-Украйна. Известен е с това, че има татуировка на украински тризъбец на ръката и на Владимир Путин на гърдите си, като втората беше направена след бягството му в Русия.
Олег Царев е проруски политик, който избяга в Русия след началото на войната и редовно участва като политически анализатор в различни телевизионни предавания, в които подкрепя войната на Путин срещу Украйна. Също така има десетки хиляди последователи в социалните мрежи.
В Украйна Царев и Полунин са наричани "предадели".