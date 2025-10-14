Лукашенко: Tomahawk няма да решат конфликта в Украйна, а ще ескалират ситуацията до ядрена война

Ракетите Tomahawk няма да решат конфликта в Украйна, а ще ескалират ситуацията до ядрена война, заявява президентът на Беларус Александър Лукашенко на 14 октомври на среща по въпросите на глобалната международна обстановка и развитието на беларуско-американските отношения, предава БЕЛТА.

Държавният глава на Беларус обръща внимание, че "руснаците и ръководството на Русия са насочени към установяване на мир в Украйна".

"Никакви Tomahawk няма да решат въпроса. Това ще ескалира ситуацията до ядрена война. Вероятно най-добре това разбира Доналд Тръмп, който не бърза да предаде това смъртоносно оръжие и да разреши удари в дълбочина на Русия, както разчита президентът Зеленски", заявява беларуският лидер.