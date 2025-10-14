Фон дер Лайен: Черна гора може да се присъедини към ЕС през 2028 г.

Още по темата: Антонио Коща: Албания и Черна гора могат да се присъединят към ЕС преди останалите 12.05.2025 15:42

Черна гора е водещата страна кандидат за присъединяване към ЕС и би могла да се присъедини към Европейския съюз още през 2028 г. Това каза на пресконференция по време на посещението си в Черна гора председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщава vijesti.

„Вие сте решени да завършите всички преговорни глави следващата година. Ние подкрепяме вашата амбиция за 28 държави-членки до 2028 г. Харесваме вашата амбиция“, заяви фон дер Лайен., като по този начин на практика сигнализира, че Европейската комисия ще подкрепи присъединяването на Черна гора към блока през 2028 г.

Черна гора получи статут на кандидат за ЕС през 2010 г. По това време тя положи големи усилия да „прекъсне“ процеса на присъединяване към ЕС със Сърбия, който Брюксел първоначално искаше да направи паралелен за двете страни.