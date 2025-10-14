Взривена нарочно селска къща край Верона погреба трима служители на реда

Трагедия с убити карабинери втрещи Италия призори

Още 15-ина полицаи и пожарникари са в болница с опасност за живота

Трима карабинери бяха убити, а петнайсетима техни колеги, полицаи и пожарникари бяха тежко ранени призори във вторник след умишлено взривяване на селска къща недалеч от Верона. Трагедията се завихря към 4 и 30 часа българско време, когато служителите на реда влизат в имота с прокурорска заповед в ръка, за да го изпразнят и за да изведат незаконно окупиралите го двама братя и сестра на възраст между 59 и 65 години. И веднъж проникнали вътре, проехтява мощна експлозия, в резултат на която цялата двуетажна фермерска къща се срутва, затрупвайки своите “ранни гости” до един. Според близки до разследващите източници подпокривното пространство и вторият етаж са били силно наситени с газ пропан-бутан, като най-вероятно взривното устройство е било задействано при отварянето на входната или на някоя друга врата на първия етаж.

По ирония на съдбата останалите извън къщата полицаи са задържали живи и откарали в болница с леки наранявания двама от атентаторите - брат и сестра на 65 r 59 години. Те са откритите в мазето на сградата, докато другият брат успява да избяга, но е арестуван по-късно. Интересното е, че съдебните власти изобщо не говорят за “предполагаеми атентатори”, защото са сигурни, че именно тримата са спретнали унищожителната експлозия. Просто защото трагедията има “неуспешен прецедент” - точно преди година незаконно нанеслите се в сградата “наематели” пълнят стаите на фермата с газ с цел да предотвратят насроченото им изваждане от къщата. Тогава изгонването е отложено, още повече че единият от братята се залива с бензин и заплашва, че ще се самозапали, ако служителите на реда пристъпят прага на дома. После стаите са проветрени, не се случват инциденти и случаят изглежда забравен, но явно очаквайки завръщането на полицаите, двамата братя и сестрата междувременно напълват къщата с газови бутилки, много от които вчера сутринта бяха извадени от развалините.

“Когато влизат в жилището, нашите служители съобщават на колегите си отвън, че са усетили миризма на газ, но за съжаление след миг последва мощната експлозия” - обясни министърът на вътрешните работи Матео Пиантедози в сутрешния блок на националната телевизия РАИ. “Възможно е - продължи той, - някой вътре да е активирал газова бутилка, създавайки условията за взрива. Резултатът е ужасен, много болезнен и драматичен!”.

“Карабинерите са пожертвали живота си при изпълнение на служебния си дълг” - отсече министърът на отбраната Гуидо Крозето, чиито служители са убитите. “Да се помолим за тримата военнослужещи, загинали при експлозията, и да прегърнем силно семействата им и целия корпус на карабинерите” - заяви вицепремиерът и лидер на партията “Лига” Матео Салвини.

“С дълбока скръб научавам за трагичната смърт на трима карабинери и раняването на петнайсетина други карабинери, пожарникари и полицаи. Моите съболезнования, както и тези на правителството, са за семействата на жертвите. Мислите ми са с тези, които служат на Италия!” - написа премиерката Джорджия Мелони в “X”.