Най-лошата сделка на века ще бъде още по-лоша

След грешните решения е необходим фундаментален обрат в икономическата политика в Европейския съюз (ЕС) възможно най-скоро, за да се рестартира растежът, но междувременно унгарското правителство ще направи всичко възможно, за да смекчи щетите, заяви министърът на външните работи и търговията Петер Сиярто, предава MTI.

След неформална среща на Съвета на ЕС по външна търговия министърът докладва, че светът бързо се движи към подновяване на формирането на блокове, което би причинило огромни щети, както се случи с Унгария, между другото, по време на Студената война, и Европейският съюз също би загубил от това.

„През последните месеци и години Европейският съюз (ЕС) загуби от всички споразумения, които е сключвал самостоятелно, и като цяло загуби и от мерки, с които няма нищо общо. Времето доказа, че мерките на Брюксел едновременно изолираха Европейския съюз и на практика нанесоха огромен удар на европейската икономика“, добави той.

Като пример той първо посочи факта, че санкциите срещу Русия са сринали предишния европейски модел на икономически растеж, който е бил изграден върху комбинация от напреднали западни технологии и източни енергийни източници, и че нищо не го е заменило до ден днешен.

Той критикува въведените мита за китайската индустрия за електрически автомобили, които според него също са изключително вредни, а също така смята, че Урсула фон дер Лайен, председателят на Европейската комисия, наскоро е сключила „най-лошата сделка на века“ със Съединените щати за тарифите.

Петер Сиярто каза, че европейският комисар по търговията „се е представил добре“ на срещата, тъй като е смятал, че това е фантастично споразумение, но „го по-малко са притеснявали фактите“ и „е сметнал конкретните въпроси, които му е задал, за вид обида“ и не им е отговорил.

„Мисля, че най-простият и най-подходящ въпрос е колко щети са нанесени на автомобилната индустрия, гръбнакът на европейската икономика, от факта, че предишните 2,5% мита бяха увеличени шест пъти, или до 15%, след споразумението на Европейската комисия“, каза той.

Той също така предупреди, че сключеното тарифно споразумение може лесно да бъде още по-лошо, тъй като Урсула фон дер Лайен „пое напълно безотговорни и необосновани ангажименти“ относно закупуването на енергийни източници от САЩ от ЕС за около 750 милиарда евро и инвестициите на европейски компании там на стойност 600 милиарда евро.

„Тук те поеха неоснователен и напълно безпочвен ангажимент към САЩ, когато се ангажираха със стотици милиарди евро покупки на енергия и стотици милиарди евро инвестиции, защото Европейската комисия (ЕК) не купува енергия и не може да прави инвестиции“, каза още Сиярто. „Така че, за съжаление, е възможен дори сценарият, че най-лошата сделка на века ще бъде още по-лоша, ако ангажиментите, поети от Урсула фон дер Лайен, които принадлежат към категорията научна фантастика, не бъдат изпълнени.”

Сиярто обобщи, че Брюксел е причинил загуби на европейската икономика, когато е предприел мерки по отношение на търговското и икономическото сътрудничество със Съединените щати и Китай, а освен това сега искат да изключат от пазара евтините енергийни източници от Русия, така че енергията да трябва да се купува от още по-скъпи източници.

„Следователно не е случайно, че конкурентоспособността на европейската икономика спада драстично, тъй като Брюксел е предприел мерки, които имат сериозно въздействие върху икономиката“, заяви той. „Необходима е промяна, фундаментален обрат в икономическата политика в Брюксел възможно най-скоро, за да може европейската икономика отново да стане по-силна. И докато тази икономическа политика остава, която реполитизира и реидеологизира всичко, не можем да очакваме европейската икономика да стане по-силна.”