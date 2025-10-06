Плановете за централизация са част от военна стратегия

Унгарският външен министър Петер Сиярто заяви днес, че сред европейските лидери днес цари много силна военна психоза и че те искат да харчат парите на европейските граждани за екипиране и въоръжаване на украинската армия и за управление на украинската държава.

Сиярто заяви, че дългосрочните военни подготовки са се превърнали в приета политика в Брюксел и сред западноевропейските политици, както се вижда от предложението за седемгодишен бюджет - „украинския бюджет“, който, както той оцени, включва „изгаряне“ на парите на европейските граждани в Украйна през следващите години, съобщава MTI.

„Настоящата европейска политическа стратегия, която прекъсва комуникационните канали с Русия, очевидно ще доведе до дълга война, а в тази дълга война те искат да изгорят парите на европейските народи, като купуват оръжия, например от Америка, и дават тези оръжия на Украйна“, каза той.

Той добави, че европейската икономика е в големи проблеми, защото европейската конкурентоспособност намалява драстично, а европейските компании в момента плащат три до четири пъти повече за енергия от своите китайски или американски конкуренти.

„Вместо да използват европейските финансови ресурси за развитие на европейската икономика и възстановяване на нейната конкурентоспособност, те искат да изпратят парите на европейските народи в Украйна през следващите години“, каза Сиярто.

Той добави, че Унгария не е съгласна с това, че унгарският народ не трябва да бъде изпращан в Украйна и че унгарското правителство няма да позволи унгарският народ да плати още по-висока цена за войната в Украйна.

Сиярто подчерта, че Унгария „се радва на политическа стабилност от десетилетие и половина“, което е позволило на правителството да провежда суверенна политика, ръководена от национални интереси.

„Може да бъде атакувано отвън, но не и променено“, каза още Сиярто.

Коментирайки парламентарните избори в Чехия, Сиярто заяви, че убедителната победа на Андрей Бабиш означава, че друг патриотичен министър-председател ще встъпи в длъжност.

Той добави, че в Брюксел се заражда една съвсем различна ера на европейска политика, с трима патриотични премиери от Централна Европа - Бабиш, Роберт Фицо от Словакия и Виктор Орбан от Унгария.

По въпроса за съвместните европейски заеми, Сиярто заяви, че Брюксел се опитва да внедри нов процес на централизация, но Унгария следва националните интереси и „си представя Европейския съюз като интеграция на държави, фокусирани върху общи интереси, а не като федералистка супердържава“.

„Плановете за централизация са част от военна стратегия, с която Брюксел и значителна част от западноевропейските политически лидери рискуват парите, сигурността и мира на европейските народи“, заключи Сиярто.