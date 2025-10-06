Додик: Три европейски държави се опитват да извършат цветна революция в Сърбия

Още по темата: Додик: Попречихме на босненските мюсюлмани да изпращат оръжия на Украйна 03.10.2025 13:46

Целта е не само дестабилизация на Сърбия, но и нейното фактическо разчленяване

Президентът на Република Сръбска Милорад Додик заяви пред руски медии, че три европейски държави - Великобритания, Франция и Германия - стоят зад опита за провеждане на „цветна революция“ в Сърбия с цел дестабилизиране и разчленяване на страната.

„Целта е не само дестабилизация на Сърбия, но и нейното фактическо разчленяване, което, разбира се, би отслабило силата на сръбския народ на Балканите“, добави още Додик.

Според него мнозинството от сърбите подкрепят президента Александър Вучич и неговата политика. „Това, което не беше постигнато в Сърбия, се опитва да се направи в Република Сръбска“, каза Додик и добави, че процесът срещу него е започнат пред „наложени, незаконни, противоконституционни съдилища“ именно с цел дестабилизиране на политическата ситуация в Република Сръбска.

Той подчерта, че „враждебните държави и структури“ няма да успеят да постигнат целите си и че Сърбия, подобно на Република Сръбска, ще остане твърдо ангажирана с мира, стабилността и запазването на националното единство.

Президентът на Република Сръбска Милорад Додик заяви в интервю за руската информационна агенция, че Европа „се готви за война“ не защото е заплашена от Русия, а защото европейските лидери не са в състояние да решат собствените си вътрешни проблеми.

„Европейските лидери призовават за милитаризация, защото нямат отговори на икономическите и социалните предизвикателства. Вместо да се занимават с развитието, те подбуждат страх и разпространяват антагонизъм“, каза Додик.

Той посочи, че европейското общество се е отдалечило от някога доминиращите идеи за върховенство на закона, свобода на движение и конкуренция и става все по-фрагментирано. Според него масовите миграции допълнително променят националните идентичности и влияят върху стабилността на държавите.

„Особено в Германия мигрантите разрушават социалната и политическата структура на страната“, предупреди Додик.

Той добави, че, както казва, „европейските политици унищожиха всички предимства, на които Европа някога се е радвала“.

„Ето защо е съвсем логично те да гледат на всичко през призмата на милитаризацията и разпространението на страх – както в рамките на своите страни, така и, както се твърди, извън техните граници“, каза Додик.

Додик разкри също, че е поискал от Владимир Путин да се опита да намери трайно решение за Балканите, заедно с Доналд Тръмп.

Додик по-рано нарече инцидентите с дронове в европейските страни „глобална провокация, насочена срещу Русия“ и отхвърли като напълно невярна тезата, че Москва заплашва Европа с война.