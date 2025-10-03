Додик: Попречихме на босненските мюсюлмани да изпращат оръжия на Украйна

Още по темата: ЕС се страхува от победата на Бабиш на чешките избори заради Украйна 03.10.2025 10:53

Путин определи ситуацията в Босна и Херцеговина като трудна

Президентът на Република Сръбска (РС) Милорад Додик заяви, че представители на РС на ниво правителство на Босна и Херцеговина са предотвратили доставката на продукти на отбранителната промишленост на Босна и Херцеговина за Украйна поне четири пъти, но не изключи възможността за тайни доставки, пише белградският „Политика”.

„Имахме опити, босненските мюсюлмани се опитаха четири пъти подозрително да изпратят оръжия от своите отбранителни фабрики, които биха могли да се окажат в зоната на конфликта в Украйна. Ние, използвайки позициите, които имаме на ниво Босна и Херцеговина, предотвратихме това. Не можем да гарантираме, че не е имало тайни доставки, но това, което знаем, е, че няма да позволим никакви доставки от този вид“, каза Додик пред репортери след 22-рата годишна среща на Международния дискусионен клуб „Валдай“ в Сочи.

Додик се срещна с руския президент Владимир Путин в Сочи в четвъртък.

По време на срещата си с Додик, Путин определи ситуацията в Босна и Херцеговина като трудна.