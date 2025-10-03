ЕС се страхува от победата на Бабиш на чешките избори заради Украйна

Местата в парламента се разпределят във всеки избирателен район на пропорционална основа

Европейският съюз (ЕС) е сериозно обезпокоен от потенциалната победа на партията „Действие на недоволните граждани“, водена от бившия премиер Андрей Бабиш, на предстоящите чешки избори, пише The Guardian, позовавайки се на експерти.

Избирателите в Чешката република ще отидат до урните на 3 и 4 октомври в избори, които според protagonisti и анализатори са от решаващо значение и могат да доведат до конфликти с ЕС по въпроси, вариращи от миграцията до климатичната политика.

Гласуването ще бъде следено с голям интерес в Брюксел, където с тревога се обмисля възможността за трети анти-ЕС агитатор в Централна Европа, наред с Унгария и Словакия, с потенциални последствия за подкрепата на блока за Украйна.

Четири години след загубата от нестабилна коалиция, обединила се срещу него, милиардерът и бивш министър-председател Андрей Бабиш – „чешкият Тръмп“ – и неговата партия „Действие на недоволните граждани“ (ANO, или „Да“ на чешки) изглеждат сигурни за първото място.

ANO, член на групата „Патриоти за Европа“ на Виктор Орбан, която поставя на първо място националните интереси, води с 10 пункта пред център-дясната коалиция „Сполу“ (Заедно), водена от премиера Петър Фиала. Тя спечели европейските и регионалните избори през 2024 г. и е на път да постигне около 30% от гласовете.

Макар че никоя партия не се очаква да спечели мнозинство в 200-местната долна камара на парламента, ANO – ако завърши на първо място – ще започне коалиционни преговори с редица по-малки партии, за да се опита да намери парламентарната подкрепа, от която ще се нуждае, за да сформира кабинет.

Не е сигурно, че ще успее. Но ако успее, партии като анти-ЕС, проруската „Свобода и пряка демокрация“ (SPD) и „Stačilo!“ или новосъздадената „Мотористите за себе си“ ще поискат значителни политически отстъпки в замяна на гласовете си.

Кои са участниците и какво обещават?

71-годишният Бабиш, милиардер в селскостопанския бизнес, създаде ANO като центристка, проевропейска партия през 2011 г., но оттогава я превърна в популистка, антиимиграционна и евроскептична партия. Тя обеща да ограничи цените на енергията, да понижи пенсионната възраст и да намали данъците за физическите лица и юридическите лица.

Бабиш също така обеща да се бори срещу зелената програма на ЕС и пакта за миграцията и заяви, че е отворен за съюзи с партии, които се противопоставят на по-нататъшна помощ за Украйна. Той иска да сложи край на „чешката инициатива“ за доставка на артилерийски боеприпаси, финансирани от Запада, за Украйна.

Трипартийният алианс Spolu на Фиала, който е намалил публичния дефицит на Чехия от 5% на 2% откакто е поел властта от Бабиш през 2021 г., твърди, че обещанията на ANO ще вкарат страната в спирала на дългове. Той обещава да възстанови публичните финанси, да намали дълга и да модернизира въоръжените сили.

Партията „Кметове и независими“ (Stan), либерална, центристка, проевропейска партия и член на излизащата от власт проаустеритна коалиция на Фиала, иска Чешката република да приеме еврото, както и либералната, центристка партия „Пирати“, която беше част от правителството до миналата година.

В крайната левица, промосковският, антиестаблишмънт алианс „Стачило!“ (Достатъчно!), включващ някога мощните социалдемократи и последната нереформирана комунистическа партия в Централна Европа, обещава референдуми за напускане на ЕС и НАТО и национализация на ключови индустрии.

В крайната десница SPD, която погълна три по-малки радикални десни партии, е анти-ЕС, анти-НАТО, анти-имиграция и анти-помощ за Украйна. Motoristé sobě (Мотористите за себе си) отхвърля зелените политики и иска намаляване на разходите за живот.

Кои са големите проблеми?

Високата инфлация и тежка криза на разходите за живот допринесоха за дълбокото недоволство от Фиала: само 15% от чехите казват, че са доволни от политическата ситуация в страната. Проучване от миналата година показа, че по-малко от половината се чувстват по-добре, отколкото преди Кадифената революция от 1989 г., когато антиправителствени протестиращи свалиха комунистическия режим в тогавашна Чехословакия.

Разходите за енергия и сигурността остават основни проблеми, но повечето анализатори предполагат, че много хора ще гласуват с портфейлите си. Правителството се възприема като отдалечено от обществото и по-заинтересовано от увеличаването на доходите на политиците, отколкото от поддържането на ниски цени.

Опитите на Фиала да ограничи щетите досега се свеждат главно до напомняне на избирателите за заплахата, която коалиция, водена от ANO, би представлявала за чешката демокрация, върховенството на закона и продължаващото приобщаване на страната към проевропейския мейнстрийм.

Как функционира системата?

Местата в парламента се разпределят във всеки избирателен район на пропорционална основа, като отделните партии трябва да преминат избирателен праг от 5 % от националния вот, двупартийните коалиции – 8 %, а групите от три или повече партии – 11%.

Общо 28 партии са се регистрирали за участие в изборите. Необичайно за Чешката република, гласуването се провежда в два дни – петък и събота сутрин – и почти пълните резултати могат да се очакват в късния следобед в събота.

Какво показват проучванията и какви резултати могат да се очакват?

ANO има малко над 30% в проучванията, управляващият център-дясно алианс Spolu има 21%, а крайнодясната SPD – 12%. Проевропейските партии Stan и Pirates са съответно с 11% и 9%, крайнолявата Stačilo! е с 7%, а радикалнодясната Motorists for Themselves е с малко над 5%.

ANO спечели повече места от всяка друга партия на парламентарните избори през октомври 2021 г., но загуби с малка разлика в народния вот и беше изтласкана от опозиционните партии. Трите партии от коалицията Spolu, както и Стан и Пиратите, заявиха, че и този път няма да работят с ANO, Stačilo! или SPD.

Още по-сложно е положението, след като чешкият президент Петр Павел заяви, че си запазва правото да откаже да назначи министри, които подкрепят напускането на ЕС или НАТО, нито ще назначи крайни леви или крайни десни депутати на постове в кабинета, свързани със сигурността или външните работи.

Анализатори заявиха, че коалицията Spolu-Stan-Pirates може да бъде преобразувана, ако участващите в нея партии спечелят достатъчно места. Официална коалиция, водена от ANO, обаче би била много по-трудна за формиране и поддържане, тъй като в нея би трябвало да бъдат включени крайната десница, крайната левица – или може би и двете.

Не е ясно какви отстъпки Бабиш би бил готов да направи на коалиционните си партньори.