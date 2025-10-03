Чехите излизат на избори, Бабиш обещава щедри разходи и по-малко подкрепа за Украйна

ANO на милиардера Бабиш се очаква да спечели, но не и мнозинство

Чехите вероятно ще сменят своето центристко-дясно правителство на изборите в петък и събота, като проучванията сочат, че популистът милиардер Андрей Бабиш ще се върне на власт с обещания за повишаване на заплатите и стимулиране на растежа, като същевременно намали помощта за Украйна, съобщава Reuters.

Промяната ще даде тласък на популисткото антиимиграционно лагер в Европа и може да затрудни постигането на консенсус по отношение на политиките за климата.

Чехите претърпяха инфлационен скок след глобалната пандемия и руската инвазия в Украйна и се възстановяват бавно от един от най-големите спадове в реалните доходи в Европа.

Това остава в съзнанието на избирателите и вреди на популярността на коалицията Spolu на премиера Петър Фиала и нейните либерални правителствени съюзници, които се фокусираха върху намаляване на бюджетния дефицит.

Чехите са свикнали с промените – от 1996 г. насам нито едно правителство не е спечелило втори мандат.

Бабиш обещава да прекрати проекта за боеприпаси, като казва, че е прекалено скъп и иска НАТО и ЕС да се занимават с Украйна.

Очаква се ANO да спечели над 30% от гласовете, с около 10 пункта повече от коалицията Spolu на Фиала, но дори и с малък съюзник като Motorists, вероятно няма да има мнозинство в 200-местната долна камара на парламента.

Бабиш отхвърля всякакви стъпки към излизане от ЕС или НАТО, включително призиви за референдуми, като опровергава обвиненията на настоящото правителство, че ще отклони страната от нейния демократичен прозападен курс.

„Това разпалване на страх ще уплаши много избиратели, но това е жалко, защото не се основава на истината“, заяви Мартин Клихавец, предприемач, гласуващ за ANO, на митинг на Бабиш в Кралупи близо до Прага по-рано тази седмица.

Бабиш трябва да преодолее и други препятствия, за да стане министър-председател. Като собственик на химически и хранителен империя, той трябва да намери начин да се съобрази със законите за конфликт на интереси. Той също така е изправен пред съдебен процес по обвинения в измама, свързани с получаване на субсидия от ЕС преди повече от 15 години, обвинение, което той отрича.

Изборните секции ще бъдат отворени от 14:00 ч. (12:00 ч. GMT) до 22:00 ч. в петък и от 8:00 ч. до 14:00 ч. в събота, а резултатите се очакват в събота следобед.