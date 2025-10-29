Октомври се превръща в „петия месец на лятото“ в Гърция

Германия е начело в класацията за октомври с 674 574 самолетни места

С над три милиона резервирани самолетни билета, Гърция превръща октомври в продължение на лятото, тъй като германските и британските туристи изпълват островите, а местните жители планират излети в планината за дългия уикенд, пише To Vima.

Според най-новите данни октомври се е превърнал в „мост между сезоните“, свързващ безпроблемно натоварения летен сезон в страната с нарастващата зимна туристическа индустрия. И докато островите все още привличат голям брой чуждестранни посетители – начело с германци и британци – гръцките туристи обръщат вниманието си към планинските селища и алпийските курорти за дългия празничен уикенд на 28 октомври, националния „Ден на Охи“ в Гърция, който традиционно бележи началото на зимния туристически сезон.

Рекорден октомври

Според Airdata Tracker, аналитичната платформа на SETE (Гръцката туристическа конфедерация), броят на планираните международни самолетни места за Гърция през октомври достигна 3 057 623 – впечатляващо увеличение от 5,5% в сравнение с октомври 2024 г.

Пристигащите през октомври пътници съставляват 10,7% от целия капацитет на редовните авиолинии за периода март–октомври 2025 г. – ясен знак, че туристическият сезон в Гърция вече се простира и през есента.

По-голямата част от тези пристигания са с направление популярни островни дестинации като Крит, Родос, Кос и Корфу, където туристическият сезон продължава в разгара си. Чартърните полети до тези острови са планирани до средата на ноември, което поддържа хотелите, ресторантите и морските курорти живи дълго след типичния край на лятото.

Германия и Великобритания водят

Двата традиционни пазара на Гърция – Германия и Обединеното кралство – продължават да играят доминираща роля.

Германия е начело в класацията за октомври с 674 574 самолетни места, което е с 3,4% повече в сравнение с миналата година. Великобритания следва отблизо с 583 148 места, което е с 1,2% по-малко в сравнение с октомври 2024 г. — единственият голям пазар, който отбелязва спад през тази година.

На трето място е Израел, пазар, който отбелязва впечатляващо възстановяване. С 187 498 планирани места Израел отбелязва 40% увеличение в сравнение с миналата година, тъй като пътуващите се връщат към туристическите пътувания след примирието от миналата година. За израелците Гърция остава предпочитана близка дестинация – позната, безопасна и изпълнена с културни и кулинарни атракции.

Следват Италия и Франция, почти наравно. Италия отчита 185 027 места (увеличение от 5,7%), а Франция — 184 627 (увеличение от 6,1% спрямо миналата година).

Извън Европа Китай и САЩ се открояват като нововъзникващи сили. Китай отбелязва 13 684 места – забележително увеличение от 44% спрямо октомври 2024 г. – което отразява подновен интерес към пътувания до Европа. Американският пазар също остава силен с 68 785 места, което е увеличение от 8,1%, тъй като директните полети от американски градове продължават да се извършват по-късно през сезона от всякога.

Вътрешен туризъм: гърците се отправят към планините

Докато международните туристи изпълват островите, гърците правят свои собствени планове за пътуване – този път към планините.

Интересът сред вътрешните туристи нараства преди празника на 28 октомври, който тази година се пада вторник. Това означава, че много гърци го превръщат в петдневна почивка, като си вземат почивен ден в понеделник, за да се насладят на удължена есенна ваканция.

Резервациите в хотели и Airbnb-тип настанявания за празничния уикенд бързо се увеличават, като се очаква заетостта да достигне много високи нива – и, както винаги, се очаква да има много резервации в последния момент.

Планинските дестинации в регионите Пелопонес и Епир са начело в списъците на вътрешните туристи за тази първа есенна почивка. Общото търсене е сравнимо с миналата година, а ранните прогнози сочат, че много дестинации могат да достигнат 100% заетост.

Вече има силно търсене на живописните села в Епир, както и на Пелион, Волос, Пиерия, Калаврита и Каламата – всички класически есенни и зимни дестинации.

Гръцките туристи, които избират организирани туристически пакети, предпочитат предимно четири- или петдневни пътувания, като цените отразяват широк диапазон от бюджети.

Организираните пакети започват от около 200 евро на човек за три нощувки и достигат до 400 евро за четири нощувки.

Например, тридневно пътуване до Карпениси струва около 248 евро на човек, а четиридневно пътуване – около 284 евро.

Тридневно пътуване до Аркадия струва 345 евро на човек.

Организираните екскурзии до Мани, южния край на Пелопонес, започват от 180 евро за три дни и достигат 320 евро за четиридневно пътуване до планината Каймакцалан в северна Гърция.

Дори островните дестинации остават опция, като четиридневните пакети до Лефкада струват около 295 евро на човек.

За много гърци празникът на 28 октомври, който отбелязва съпротивата на Гърция срещу фашистка Италия през Втората световна война, е не само патриотичен празник, но и символично начало на зимния туризъм.

Поглед към бъдещето: ранни резервации за Коледа

След октомврийския наплив, туристическите агенции вече отчитат ранен интерес към коледните почивки, особено към международни дестинации.

Много гръцки туристи са започнали да проучват възможности в чужбина, като САЩ и Дубай са начело в списъка за дълги пътувания. Нараства и търсенето на Лапландия и селото на Дядо Коледа във Финландия, което е особено привлекателно за семействата.

Междувременно скандинавските страни като цяло отбелязват повишено търсене, а Австрия и Швейцария следват като класически европейски зимни дестинации.

По-традиционните гръцки коледни дестинации – като Прага, Виена и Будапеща – засега отбелязват относително по-малък интерес, тъй като туристите проучват по-разнообразни варианти.