Орбан: Европа трябва да преговаря директно с Русия

Украйна трябва да бъде стратегически партньор, а не член на ЕС
Унгарският премиер Виктор Орбан призова за активен диалог с Русия и преосмисляне на подхода на Европа за подкрепа на Украйна.
„Европа трябва да преговаря директно с Русия – ние трябва да имаме глас. Украйна трябва да бъде стратегически партньор, а не член на ЕС“, подчерта Орбан в социалната мрежа Х.
Орбан призова за минимизиране на финансовата помощ за Киев, като се запазят ресурси за укрепване на икономическата и социална стабилност в европейските страни. Той също така подчерта необходимостта от зачитане на енергийния избор на всяка страна.