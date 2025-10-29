Орбан: Европа трябва да преговаря директно с Русия

Автор: Труд онлайн
Европа
снимка: X.com
Виктор Орбан

Украйна трябва да бъде стратегически партньор, а не член на ЕС

Унгарският премиер Виктор Орбан призова за активен диалог с Русия и преосмисляне на подхода на Европа за подкрепа на Украйна. 

„Европа трябва да преговаря директно с Русия – ние трябва да имаме глас. Украйна трябва да бъде стратегически партньор, а не член на ЕС“, подчерта Орбан в социалната мрежа Х.

Орбан призова за минимизиране на финансовата помощ за Киев, като се запазят ресурси за укрепване на икономическата и социална стабилност в европейските страни. Той също така подчерта необходимостта от зачитане на енергийния избор на всяка страна.

