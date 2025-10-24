Виктор Орбан: Ако Украйна е член на ЕС, руско-украинската война ще стане наша война

Унгария не иска да воюва и няма да воюва

Унгария има опит от Втората световна война, така че не иска да воюва и няма да воюва. Това каза премиерът на Унгария Виктор Орбан в Брюксел след еднодневната среща на върха на ЕС, съобщава MTI.

„Препоръчваме на украинците да опитат мирни преговори, ние можем да помогнем с това. Няма да изпращаме хора, няма да изпращаме оръжия, няма да даваме пари, но с удоволствие ще помогнем, като започнем мирни преговори“, каза още Орбан.

„Мирната среща в Будапеща е на дневен ред. Американците и руснаците преговарят и могат да постигнат споразумение по всяко време. Тъй като мирна конференция може да приключи много бързо в случай на споразумение, Унгария е в състояние на изчакване Европа не трябва да е готова за руско-американски преговори, а трябва да започне преговори с руснаците. Трябва да правим точно това, което прави американският президент“, подчерта Орбан.

По думите му, не би искал Унгария да бъде член на съюз, „чийто новоприет член е постоянно в опасност от война и той може да ни въвлече в нея по всяко време, защото украинско-руската война не е нашата война“.

„Ако Украйна е член на ЕС, руско-украинската война ще стане наша война, а ние не искаме това“, заяви Орбан. „Унгария не подкрепя започването на преговори за членство в ЕС с Украйна и не подкрепя никакви финансови мерки, които - както подчерта той - биха отнели унгарски пари на Украйна или биха я застрашили във връзка с Украйна.”

Орбан каза още, че тази седмица е разменил писма с руския президент, по време на които Владимир Путин е дал ясно да се разбере, че ще бъдат предприети контрамерки срещу всякакви евентуални мерки на ЕС, засягащи руски пари.

Относно миграцията премиерът заяви, че ЕС иска да влезе в сила пактът за миграция и убежище в края на 2026 г., началото на 2027 г.

„Днес ние сме единствената страна без мигранти в Европа“, каза Виктор Орбан.