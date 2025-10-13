Орбан: Днес вместо мир има война, а вместо растеж икономическа стагнация

Още по темата: Орбан: Украинците се стремят да въвлекат Европа във война на всяка цена 10.10.2025 11:28

Има големи унгарски компании, които поставят богатството си в служба на националните дела

Днес вместо мир има война, а вместо растеж има икономическа стагнация, ситуацията в европейската политика е много по-лоша, отколкото беше през 2011 г., посочи той, добавяйки: в интерес на унгарците е да запазят мира и да харчат парите на унгарците за унгарци, вместо да ги изпращат в Украйна. Това каза унгарският премиер Виктор Орбан, съобщава Hirado.

По думите му, не само мястото на Унгария в класацията на европейските нации се е променило много от 2011 г. насам, но и самата Европа се е променила много.

„Отново има големи унгарски компании, които поставят богатството си в служба на националните дела”, добави още Орбан.

„20-ти век не е век на меценатите в историята на унгарските паметници, но тази епоха вече е приключила. Създаването на сътрудничество за подкрепа на цялостната реставрация на Кралския замък Гьодьольо е сигурен знак, че – подобно на 19-ти век – отново има богати унгарци и големи унгарски компании, способни да вложат богатството си в служба на национални каузи”, заяви Виктор Орбан.

На събитието, проведено по случай тържественото подписване на споразумението за сътрудничество в подкрепа, Виктор Орбан благодари на Шандор Чани, президент на OTP Bank, който, както каза, се е ангажирал да даде пример с щедрото си дарение от 20 милиарда форинта за обновяването на замъка.