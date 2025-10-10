Орбан: Украинците се стремят да въвлекат Европа във война на всяка цена

Още по темата: Виктор Орбан: Европейската военна стратегия е мираж 03.10.2025 11:23

Унгария няма да се поддаде на натиск и няма да се съгласи с присъединяването на Украйна към ЕС

Унгария няма да се поддаде на натиск от лидерите на Европейския съюз и няма да се съгласи с присъединяването на Украйна към ЕС, нито с финансирането на украинската армия и държава. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви това в сутрешното предаване на Радио Кошут .

„През следващите седмици Унгария ще бъде под огромен натиск да допринесе за присъединяването на Украйна към Европейския съюз и да отдели повече средства за финансова подкрепа на Украйна. Унгарското правителство категорично няма да се съгласи с това. Не искаме да вземаме пари от нашите граждани и да ги изпращаме в Брюксел и Украйна“, заяви Орбан. „Те искат да се присъединят към НАТО и Европейския съюз, имат нужда от пари, за да издържат армията и държавата си, така че искат смяна на правителството в Унгария“, заяви Орбан, визирайки парламентарните избори, насрочени за април 2026 г.

"Унгария стои на пътя на стремежите на Украйна и Брюксел, поради което искат да постигнат смяна на правителството. Украинците искат да включат Европа във войната на всяка цена и искат да се присъединят към НАТО и Европейския съюз, имат нужда от пари за армията си и за да подкрепят държавата си, затова искат смяна на правителството в Унгария. Брюксел и Украйна се стремят да заменят националното правителство с правителство, благоприятно за Брюксел и Украйна, каза той, добавяйки, че докато тези двама играчи вярват, че тези стъпки биха подобрили съдбата на Украйна и ЕС, съдбата на унгарците със сигурност би се влошила”, добави още Орбан.

По думите му, украинците работят за смяна на правителството в Унгария и тяхната партия е Тиса, която е „проукраинска партия“.

„Техните тайни служби са тук през цялото време, разбира се, ние ги следим, виждаме какво се случва, те са се интегрирали в унгарския интелектуален живот, интегрирали са се в унгарския консултантски свят, интегрирали са се в унгарските политически дебати и имат партия”, допълни Орбан.