Виктор Орбан: Европейската военна стратегия е мираж

Европейската военна стратегия е базирана на грешка, тя е мираж, тя ще се срине, ще има сериозни последици. Това каза унгарският премиер в предаването „Добро утро, Унгария!“ по радио „Кошут“.

Орбан говори за европейските позиции по отношение на Украйна като за дебат. Той обясни, че когато другите казват, че това е нашата война, първата ни линия на защита е Украйна, „затова сме във война“, затова Украйна трябва да бъде подкрепена, тогава това означава, че Украйна наистина трябва да бъде подкрепена.

„Стратегията, представена в Копенхаген, също е базирана на грешка”, каза още Орбан.

Той каза още, че тази стратегия казва, че руснаците ще изчерпят парите си по-рано от европейците, няма да имат достатъчно пари да произвеждат оръжия.

„И Европа ще може да даде на украинците големи суми пари и оръжия, руснаците ще се сринат икономически, дори ще има въстания, така че руснаците ще трябва да се откажат от военните си цели, ще се изтеглят и тогава украинците ще могат да си върнат териториите, една пета от страната”, допълни Орбан.

Виктор Орбан заяви, че цялата стратегия на Европейския съюз има сериозни последици за цяла Европа и стратегията не изяснява два въпроса: колко дълго ще продължи войната и колко ще струва?

„Кога ще се сринат руснаците? Следващият месец? След шест месеца, след една година или след три или четири години? Колко ще умрат?,” изброи Орбан въпросите си, посочвайки, че досега са похарчени 170-180 милиарда евро, докато Европа е в сериозни икономически проблеми, нуждае се от всяка стотинка и ще трябва да харчи още 40-60 милиарда евро всяка година, без да има никакви пари.

„Тази стратегия няма рационална основа, ние не сме в състояние да финансираме тази война, докато искаме да победим врага, като го надживеем с пари и икономическа мощ - обобщи Орбан. „Цялото нещо е мираж, илюзия, ще се срине и ще има сериозни последици“.

Виктор Орбан също го нарече безпрецедентно в историята на войните, че противоположните страни не преговарят помежду си, пише MTI.

„Американците преговарят с руснаците, но европейците не, въпреки че войната е тук, на европейския континент. Унгарската позиция е да се стреми към прекратяване на огъня, мир и непрекъснати дипломатически преговори между страните”, каза Орбан.

Орбан предложи да се сключи стратегическо споразумение с украинците, за да им се помогне.

„Има такова споразумение с британците, турците, това не е безпрецедентно, но те не трябва да бъдат приемани в ЕС. Каквото и да измислят, унгарците, както всички други народи, имат право на тази позиция”, подчерта той.